MotoGP Diretta Streaming Gran Premio di Spagna a Jerez 2020

Prende il via il Mondiale di MotoGP 2020 questo fine settimana con il Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera.

Come per la Formula 1 anche il Motomondiale inizia con due Gran Premi a distanza di una settimana che si correranno consecutivamente sullo stesso circuito.

Quindi sul circuito di Jerez ci saranno due gare la prima domenica 19 luglio e la seconda domenica 26.

Nel Mondiale di MotoGP al momento sono stati messi in calendario 13 Gran Premi di cui ben 7 in Spagna e gli altri 6 si correranno in Repubblica Ceca, due in Austria, due in Italia e uno in Francia.

In Italia entrambe le gare si correranno sul circuito di Misano Adriatico a settembre il 13 ed il 20.

Anche quest’anno l’uomo da battere sarà sempre Marc Marquez con la sua Honda vincitore di 4 mondiali consecutivi in classe MotoGP.

Ma nel mondo dello sport e dei motori mai nulla è scritto e si ripartirà tutti da zero punti e Marquez dovrà vedersela con avversari molto agguerriti con Maverick Vinales su tutti che con la sua Yamaha nei test pre stagione è apparso molto in forma.

Bisognerà stare attenti anche a Fabio Quartararo che con la sua Yamaha Petronas è stato il più veloce in qualifica stabilendo anche il record del circuito.

Andrea Dovizioso partirà acciaccato per la frattura alla clavicola rimediata a fine giugno mentre faceva motocross ma con la sua Ducati sarà pronto a dare battaglia.

Valentino Rossi, reduce da una stagione deludente, all’età di 41 anni cercherà di chiudere al meglio quello che potrebbe essere il suo ultimo mondiale in MotoGP.

Come vedere il Gran Premio di Jerez di MotoGP in Diretta Tv e Streaming:

Il Gran Premio di MotoGP di Spagna a Jerez sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208).

Inoltre da quest’anno anche la piattaforma Dazn trasmetterà in diretta Tv e streaming tutti i Gran Premi di MotoGP.

Dazn, accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro al mese.

Gli abbonati a Sky potranno guardare il Gran Premio di MotoGP di Jerez in diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV su pc, smartphone e tablet.

Su Now TV chi non possiede un abbonamento potrà comunque guardare qualifiche o gare pagando il pass giornaliero.

Sul digitale terrestre su TV8 sarà possibile vedere la differita della gara in chiaro domenica 19 luglio alle ore 17:05.

MOTOMONDIALE SPAGNA 2020 – IL CIRCUITO DI JEREZ DE LA FRONTERA

Inaugurato nel 1985, l’autodromo di Jerez de la Frontera è situato nei pressi di Cadice, in Andalusia. Lunga 4.423 m, questa pista è composta da 13 curve, 8 a destra e 5 a sinistra. Percorriamone un giro. Dopo esser transitati sulla linea di partenza/arrivo, si giunge alla prima staccata, a destra e in salita (Expo ’92), seguita da un breve allungo e da un lento tornante sempre a destra (Michelin). In accelerazione si affrontano due curve a sinistra (curve 3 e 4), per poi arrivare alla Sito Pons, lunghissimo curvone a destra caratterizzato da uno scollinamento e da una seconda parte in discesa, che lancia sul lungo rettilineo successivo, dove si raggiunge la ‘speed trap‘.

Il layout del circuito di Jerez de la Frontera (foto da: sport.es)

Al termine vi è la staccata più impegnativa, ovvero il tornantino Dry Sac, superato il quale si arriva in una sezione apprezzata dai piloti. Si affrontano infatti due lunghe pieghe a sinistra di media velocità (curva 7 e Aspar), inframmezzate da un paio di allunghi. A seguire, ecco due curve a destra a 90° molto simili (Angel Nieto e Peluqui). Un ulteriore allungo lancia in una nuova sezione di medio-alta velocità, caratterizzato dalle veloci Alex Criville e Ferrari (entrambe a destra) che conducono alla parte conclusiva della pista. Si arriva infatti all’ultimo rampino (Curva Lorenzo), dopo il quale ci si ritrova sul rettilineo dei box.

Risultati Qualifiche Gran Premio di MotoGP di Spagna:

Il Gran Premio di Spagna, prima prova del Motomondiale 2020, vedrà scattare in pole position Fabio Quartararo che ha ottenuto la sua decima pole in carriera. Il francese del team Yamaha Petronas ha stabilito il nuovo record del circuito di Jerez girando in 1’36”705. Accanto a lui in prima fila ci saranno Maverick Vinales, Yamaha (+0.139) e da Marc Marquez, Honda HRC (+0.157).

Molto bene i Pramac che partiranno in seconda fila con Francesco Bagnaia 4° (+0.250) e Jack Miller 5° (+0.748) e accanto a loro ci sarà Cal Crtuchlow 6° con la Honda LCR (+0.749).

Ad aprire la terza fila c’è Pol Espargaro 7° in qualfiica con la sua KTM (+0.788) affiancato da Andrea Dovizioso 8° con la Ducati (+0.830) ed Alex Rins 9° con la Suzuki (+0.931).

In quarta Franco Morbidelli 10° con la Yamaha Petronas (+0.969), Valentino Rossi 11° con la Yamaha (+1.036) e Joan Mir, Suzuki (+1.079).

A seguire, in quinta fila, Brad Binder (KTM), Danilo Petrucci (Ducati) e Takaaki Nakagami (Honda LCR); in sesta Aleix Espargaro (Aprilia), Miguel Oliveira (KTM Tech 3) e Bradley Smith (Aprilia). Settima fila per Tito Rabat (Ducati Avintia), Johann Zarco (Ducati Avintia) ed Alex Marquez (Honda HRC); unico in ottava fila Iker Lecuona (KTM Tech 3).

Griglia di partenza Gran Premio di MotoGP di Spagna a Jerez:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.9 1’36.705

2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 284.9 1’36.844 0.139 / 0.139

3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.5 1’36.862 0.157 / 0.018

4 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 295.0 1’36.955 0.250 / 0.093

5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 293.4 1’37.453 0.748 / 0.498

6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 290.3 1’37.454 0.749 / 0.001

7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.7 1’37.493 0.788 / 0.039

8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 293.4 1’37.535 0.830 / 0.042

9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.7 1’37.636 0.931 / 0.101

10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.9 1’37.674 0.969 / 0.038

11 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 284.9 1’37.741 1.036 / 0.067

12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 287.2 1’37.784 1.079 / 0.043

13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.4 1’37.396 0.333 / 0.138

14 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 288.0 1’37.423 0.360 / 0.027

15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 287.2 1’37.434 0.371 / 0.011

16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 285.7 1’37.940 0.877 / 0.506

17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 287.2 1’37.964 0.901 / 0.024

18 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.0 1’37.966 0.903 / 0.002

19 53 Tito RABAT SPA Hublot Reale Avintia Racing Ducati 289.5 1’38.029 0.966 / 0.063

20 5 Johann ZARCO FRA Hublot Reale Avintia Racing Ducati 291.1 1’38.106 1.043 / 0.077

21 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 288.0 1’38.256 1.193 / 0.150

22 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 287.2 1’38.512 1.449 / 0.256

