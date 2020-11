MotoGP Comunitat Valenciana 2020, Risultati PL1: Nakagami davanti a tutti

Il giapponese della Honda precede Morbidelli e Vinales. Mir è 8°, Rins e Quartararo rispettivamente 11° e 16°. 13° Rossi

Il secondo weekend consecutivo a Valencia, penultimo appuntamento del Motomondiale 2020, comincia nel segno di Takaaki Nakagami, che in sella alla sua Honda del team LCR ottiene un ottimo 1:30.829, già più veloce dei migliori giri in gara di domenica. Sul podio virtuale al momento anche le due Yamaha di Franco Morbidelli (+0.115) e di Maverick Vinales (+0.139), con lo spagnolo che ha montato gomme nuove nel finale.

Partono bene i fratelli Espargaro, con Pol 4° in sella alla KTM (+0.223) ed Aleix 5° con la Aprilia (+0.341); seguono la Ducati Esponsorama di Johann Zarco (+0.468) e quella ufficiale di Andrea Dovizioso (+0.581). Con l’8° tempo (+0.607) troviamo l’osservato speciale del weekend, vale a dire quel Joan Mir che, con la sua Suzuki, domenica potrebbe laurearsi Campione del Mondo MotoGP per la prima volta in carriera.

Miglior tempo per Takaaki Nakagami nelle PL1 del secondo weekend consecutivo al Ricardo Tormo di Valencia (foto da: twitter.com)

I suoi inseguitori più prossimi in classifica, ovvero il team-mate Alex Rins e il francese del team Petronas Yamaha Fabio Quartararo, appaiati a -37, sono rispettivamente in 11° (+0.699) e 16° posizione (+0.788). A completare la top10 troviamo la KTM Tech 3 di Miguel Oliveira (+0.657) e la Honda HRC di Stefan Bradl (+0.685), mentre Valentino Rossi, reduce da giorni molto complicati ancora causa COVID-19, è 13° (+0.716), preceduto di soli 4 millesimi dalla Ducati Pramac di Jack Miller (+0.712).

Scorriamo la classifica e troviamo le altre due Honda, vale a dire quella LCR di Cal Crutchlow (+0.743) e quella HRC di Alex Marquez (+0.769); alle spalle di Quartararo c’è la KTM ufficiale di Brad Binder (+0.849), mentre le Ducati di Danilo Petrucci (+0.976) e di Francesco Bagnaia (+0.999), sono le ultime entro il secondo di distacco dalla vetta. Chiudono il quadro la Ducati Esponsorama di Tito Rabat (+1.369) e l’Aprilia di Lorenzo Savadori (+1.943). Nonostante la negatività al COVID-19 e il via libera a tornare in pista, Iker Lecuona (KTM Tech 3) non ha giri all’attivo.

Qui i risultati della prima sessione di prove libere del Gran Premio della Comunitat Valenciana 2020, Classe MotoGP.

