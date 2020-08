MotoGP Austria 2020, Risultati Libere 2: Miller vola sull’umido

L’acquazzone caduto durante le prove della Moto 3 ha costretto i piloti a rimanere ai box fino agli ultimi minuti delle Libere 2. Miller, con il tempo di 1.26.475, e confermando ancora una volta le sue doti sull’umido, ha fatto segnare il giro più veloce, ritrovando fiducia dopo le difficoltà a Brno.

Anche con condizioni di pista diverse, le Ktm ribadiscono l’ottimo momento di forma, con Iker Lecuona dietro all’australiano di 753 millesimi e davanti di due decimi a Miguel Oliveira (+0.946). Veloci come questa mattina invece Alex Rins (4° a +0.983), Johann Zarco (5° a +1.150) e Joan Mir (6° a +1.318).

Bene Alex Marquez (7° a +1.364), che dimostra di amare le condizioni di flag to flag in cui il fratello Marc ha sempre fatto la differenza negli anni scorsi. Il campione del mondo della Moto2 si è messo alle spalle le Yamaha ufficiali di Maverick Vinales (8° a +1.455) e Valentino Rossi (9° a +1.492), oltre al compagno di squadra Stefan Bradl (10° a +1.537).

Fuori dalla top-ten Michele Pirro (11°), che in questo weekend sostituisce Francesco Bagnaia, le Petronas di Fabio Quartararo (12°) e Franco Morbidelli (13°). Ancora la Ducati più lenta, tra quelle scese in pista, risulta quella di Danilo Petrucci (14°), precedendo le Honda di Carl Crutchlow (15°), Takaaki Nakagami (16°) e Tito Rabat (17°).

Non hanno fatto registrare un tempo Pol Espargaro, che chiude questo Venerdì con la miglior prestazione di giornata, Andrea Dovizioso, il compagno di squadra Brad Binder e le Aprilia di Aleix Espargaro e Bradley Smith, dolorante per la caduta delle PL1.

No change to the combined standings after #MotoGP FP2! 🏁@polespargaro heads into qualifying day as the man to beat! ⏱️#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/bKqdcpBrmC

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 14, 2020