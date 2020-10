MotoGP Aragona 2020, Risultati PL2: Ancora tripletta Yamaha, ancora Vinales davanti

A Motorland Aragón le Yamaha fanno ancora la parte del leone. Mir c’è, Ducati in difficoltà e al momento fuori dalla top-10

Dopo il freddo del mattino, al pomeriggio si alzano le temperature e si abbassano i tempi sul circuito spagnolo di Motorland Aragón. A comandare, in modo ancor più netto, sono sempre le Yamaha, in tre in quest’occasione a causa della positività al COVID-19 di Valentino Rossi.

Davanti a tutti c’è sempre Maverick Vinales, unico a scendere al di sotto dell’1:48 (1:47.771); alle sue spalle le due M1 Petronas del leader della classifica Fabio Quartararo (+0.249) e di Franco Morbidelli (+0.447). Buon 4° tempo per Joan Mir, Suzuki, ma ben distante dalla vetta (+0.730).

Maverick Vinales si conferma e ottiene il miglior tempo anche nelle PL2 del GP d’Aragona 2020 (foto da: motogp.com)

A seguire, la Honda LCR di Cal Crutchlow (+0.827) precede i due fratelli Espargaro, con Aleix (Aprilia, +0.899) davanti a Pol (KTM, +0.975). Completano la top-10 e i momentanei qualificati alla Q2 Alex Marquez, Honda HRC (+1.052), Takaaki Nakagami, Honda LCR (+1.053), ed Alex Rins, Suzuki (+1.068).

Subito fuori dai primi dieci troviamo ben cinque Ducati, una in fila all’altra. Guidano il drappello le due Esponsorama di Johann Zarco (+1.135) e Tito Rabat (+1.232); poi troviamo le Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso (+1.244) e Danilo Petrucci (+1.336), inframmezzate da quella Pramac di Jack Miller (+1.255). Ancora in grosso affanno Francesco Bagnaia, Ducati Pramac, solo 19° (+1.717).

Davanti al piemontese si piazzano anche le due KTM Tech 3 di Iker Lecuona (+1.394) e Miguel Oliveira (+1.437), e la seconda Aprilia di Bradley Smith (+1.487). A completare la classifica troviamo la seconda Honda HRC di Stefan Bradl (+2.320) e la KTM ufficiale di Brad Binder (+2.473); entrambi, durante la sessione, sono finiti a terra.

Qui i risultati delle PL2 del Gran Premio d’Aragona 2020, classe MotoGP.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS