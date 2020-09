MotoGP 2021: Bagnaia e Miller piloti ufficiali Ducati, Zarco e Martin in Pramac

Sono stati ufficializzati importanti trasferimenti di piloti in vista del mondiale di MotoGP 2021.

Ducati corse ha ufficializzato che Francesco Bagnaia sarà il nuovo pilota ufficiale del team insieme all’australiano Miller.

Andrea Dovizioso lascerà quindi la Ducati dopo ben 8 anni di legame in MotoGP nei quali ha lottato anche per il titolo mondiale.

Il Team di Borgo Panigale ha deciso che non verrà rinnovato il contratto neanche a Danilo Petrucci e al suo posto arriverà in Ducati l’australiano Jack Miller.

Ducati ha annunciato anche che nell’altro suo Team Pramac Racing i nuovi piloti saranno Johann Zarco e Jorge Martin.

Queste le prime parole di Francesco Bagnaia sul suo profilo instagram:

“Ho scelto di essere un pilota Ducati ancora prima di essere Campione del Mondo Moto2 nel 2018 e loro hanno scelto me ancora prima di sapere che un giorno lo sarei diventato. Questa è stata la nostra scommessa, perché fino a quel momento ero sempre stato un pilota veloce, ma non avevo niente di concreto in tasca: Ducati ha deciso di crederci ancora prima di tutti gli altri. Non sapevamo come sarebbe andata, ma ad oggi, se dovessi tornare indietro, rifarei esattamente tutto da capo”

