MotoGP 2020, è ufficiale la cancellazione del Gran Premio del Giappone

Salta anche la tappa di Motegi. L’emergenza Coronavirus non risparmia nemmeno il Twin Ring, in calendario dal 1999.

Per quest’anno il circus del motomondiale non farà tappa sul tracciato nipponico di Motegi, casa della Honda, nonchè di Yamaha e Suzuki. Per la prima volta dal 1986, il Giappone non ospiterà Gran Premi. Dispiaciuto per l’inevitabile decisione il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta: “Gli eventi al di fuori dell’Europa saranno possibili soltanto dopo novembre e a quel punto sarebbe diventato impossibile organizzare il Gran Premio a Motegi. C’è grande rammarico perchè Suzuka e Motegi sono due tappe storiche per le moto e non poter correre in Giappone è un duro colpo per tutti. Non vediamo l’ora di tornare a correre qui l’anno prossimo“.

Vista dall’alto del Twin Ring di Motegi

Si riduce sempre di più il ventaglio di GP da inserire all’interno di un calendario a dir poco compresso, funestato dall’emergenza pandemia che ha costretto il mondo dello sport a ridimensionare in maniera drastica i propri processi organizzativi. Dorna, FIM e IRTA stanno lavorando per stilare la tabella di marcia che, secondo i piani, dovrebbe portare ad un campionato di 12 gare da disputarsi tutte su suolo europeo tra la fine di luglio e la fine di novembre. Un autentico tour de force che dovrebbe essere inaugurato dal doppio appuntamento a Jerez de la Frontera (19 e 26 luglio). Ad agosto, tra il 9 e il 23, sono previsti tre GP: uno a Brno (Repubblica Ceca) e due a Spielberg (Austria). Poi, il settembre motoristico dovrebbe essere inaugurato dal GP di Misano, seguito a stretto giro da Aragon e Le Mans. Infine, gli ultimi tre appuntamenti, rigorosamente in salsa iberica: Barcellona (da definire) e le ultime due tappe sul tracciato Ricardo Tormo di Valencia (25 ottobre e 1 novembre) a chiudere un mondiale che, comunque vada, è già destinato ad entrare nella storia.

Marc Marquez inseguito da Fabio Quartararo. Sarà il duello principale del campionato 2020? (foto da: motogp.com)

