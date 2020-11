Calcio in lutto: è morto Diego Armando Maradona

Maradona morte – Una notizia che sconvolge tutto il mondo del calcio. Diego Armando Maradona è morto. Ad annunciare la scomparsa del Pibe è stato Clarin, famosissimo quotidiano argentino. Col susseguirsi dei minuti, però, si sono aggiunte anche altre testate. Anche Olé conferma la morte del giocatore ex Napoli.

Morte Maradona, le condizioni del Pibe

El Pibe de oro, secondo quanto si evince dalle ultime notizie, si sarebbe spento in seguito ad un arresto cardiaco. Le sue condizioni erano gravissime ma nessuno confermava la sua morte. Adesso, purtroppo, è ufficiale. L’ex Napoli e Barcellona si trovava nella sua abitazione nel quartiere San Andres, a Buenos Aires. Non appena Maradona si è sentito male, sono arrivate sei ambulanze per prestargli il primo soccorso. Con lui c’era la figlia Giannina ad assisterlo.

Nelle prossime ore, seguiranno notizie.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS