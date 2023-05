Monza-Roma 1-1, voti e pagelle: “Caldirola goleador, Cristante importante”

Finisce in parità la sfida tra Monza e Roma.

Le pagelle del Monza

Di Gregorio 5,5: Regala ai giallorossi la possibilità di passare il vantaggio con El Shaarawy tenendo troppo il pallone e facendosi beffare dal pressing di Abraham. Errore ingenuo. Si riscatta con ottimi interventi nel secondo tempo, specie quello su Ibanez nel recupero.

Izzo 6: Attento in fase difensiva, non commette particolari errori e contiene bene le avanzate di Zalewski ed El Shaarawy.

Pablo Mari 6: La sfida con Abraham si dimostra ostica, ma regge bene.

Caldirola 7: Torna a palesarsi sul campo “bomber” Caldirola, ovvero la sua versione che diviene decisiva anche in zona gol (basta chiedere all’Inter). Oltre alla buonissima partita svolta in fase difensiva, si inventa un gol da vero attaccante calciando l’assistenza di Rovella in maniera praticamente perfetta. (Dall’87’ Marlon SV).

Ciurria 6: Si preoccupa più di contenere le avanzate dei calciatori giallorossi che di sprigionare il suo potenziale offensivo. Nonostante ciò, la sua partita è assolutamente apprezzabile.

Pessina 6,5: E’ il leader e si comporta come tale. Sfoggia una prestazione importante sia in fase di interdizione, sia in fase d’attacco.

Rovella 6,5: Altra partita molto positiva del giovane italiano che risulta decisivo in entrambe le fasi. Bravo nel palleggio e nella fase di raccordo con la difesa, altrettanto bravo nell’ispirare l’attacco e nel dare palle al bacio come quella per il gol di Caldirola.

Carlos Augusto 6,5: E’ assolutamente padrone della sua fascia. La sfida con Celik non lo spaventa e ne esce alla grande. Corre molto e crea molti pericoli, sfiorando anche il gol.

Colpani 5,5: Non è autore di un primo tempo eccelso. Ha poche possibilità per esprimersi e per mettere in mostra le sue doti. La sua partita finisce dopo 45 minuti, con Palladino che opta per un cambio di filosofia. (Dal 46′ Birindelli 5,5: Inizia bene il suo match, poi con l’andare avanti dei minuti subisce la qualità di Spinazzola).

Caprari 5: Tra i peggiori dei suoi. Non riesce a saltare l’uomo e perde fin troppi palloni. (Dal 66′ Valoti 5,5: Poco coinvolto).

Dany Mota 6,5: Pronti, via ed è subito pericoloso dalle parti di Rui Patricio. Non segna, ma è molto prezioso per la squadra, sia per far salire i compagni, sia per creare occasioni partendo dall’esterno. (Dall’87’ Gytkjaer SV).

Raffaele Palladino 6,5: Il Monza gioca la sua solita partita e si dimostra, ancora una volta, una squadra di assoluta qualità. Sia dal punto di vista fisico, sia tecnico, i biancorossi si fanno apprezzare e limitano i danni contro la Roma. Peccato per qualche errore difensivo di troppo.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6,5: Attento ma non solo. Riesce a sventare alcune opportunità degli avversari senza problemi.

Celik 4,5: Partenza con errore per il terzino che regala la possibilità a Dany Mota di colpire la porta di Rui Patricio. E’ abbastanza timido in tutto il match e conclude con una espulsione.

Mancini 6,5: Bravissimo in fase difensiva. Senza Smalling si incarica di prendere la leadership della difesa e lo fa con grande autorità.

Ibanez 6,5: Gara attenta e precisa del difensore giallorosso che non sbaglia in fase di marcatura. E’ pericoloso anche in fase offensiva, ma non trova la gioia del gol.

Zalewski 6: Lotta e si dimostra il solito combattente in un match che diviene velocemente una sfida fisica. Non ha, però, troppe opportunità per mettersi realmente in mostra. (Dal 60′ Spinazzola 6:

Cristante 7: Giganteggia incontrastato a centrocampo. E’ il vero metronomo della squadra e riesce a dare tranquillità ad entrambe le manovre, dimostrandosi utile in ogni situazione di gioco. Un vero e proprio faro per i compagni.

Bove 6: Partita di sacrificio per il giovane giallorosso. Non commette particolari errori. (Dall’83’ Tahirovic SV).

El Shaarawy 7: Sempre un fattore di enorme pericolosità per la Roma. E’ lesto a capire le difficoltà di Di Gregorio e a scaraventare in porta il pallone dell’1-0. Uno dei più pericolosi. Esce per un fastidio muscolare. (Dal 69′ Volpato 6: Fa il suo senza strafare).

Pellegrini 6: Utile nei calci piazzati, ma meno pericoloso durante la partita. La sua è una partita di sacrificio e spesso lo si ritrova in mediana.

Solbakken 5: Occasione persa per il giovane giallorosso che non è parso incisivo nella sfida contro il Monza. Sbatte ripetutamente contro il muro brianzolo. (Dal 60′ Camara 6: Buon ingresso, ma senza giocate particolari).

Abraham 6,5: Negli ultimi 20 metri non è particolarmente incisivo, ma lotta sempre e mette grande spirito di sacrificio. Proprio il suo non voler mollare gli permette di rubare palla a Di Gregorio e creare l’azione che porta al gol.

Josè Mourinho 6: La Roma va a venti alterni e le “seconde linee” non pagano. Celik è stato il peggiore in campo, Solbakken spaesato, ma il problema, in questo caso, sono le assenze. L’avversario era difficile e resta pur sempre un punto guadagnato.