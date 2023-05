Video Gol e Highlights Monza-Napoli 2-0 , 35esima giornata di Serie A: Dany Mota e Petagna regalano un’altro risultato di prestigio ai brianzoli!

Terza formazione di lusso battuta dai brianzoli, dopo Juventus (sia all’andata che al ritorno) e Inter un mese fa. Non c’è modo migliore per festeggiare la prima annata in Serie A dei brianzoli. Risultati oltre le aspettative, anche se il gruppo costruito dal duo Berlusconi-Galliani era già di un certo livello ai nastri di partenza! 49 punti in classifica in coabitazione con Fiorentina e Torino, un nono posto da incorniciare!

Il Napoli ha già mollato la spina, le energie rimaste non sono molte. Una stagione, comunque, vissuta a grandi velocità, un ritmo altissimo sostenuto fino al mese scorso. È naturale un calo delle prestazioni, si può dire sia fisiologico. Quarta sconfitta in campionato per gli uomini di Spalletti, la prima contro una formazione non di primo rango.

Sintesi di Monza-Napoli 2–0 :

Partita che inizia subito con gli ospiti pericolosi. Alla battuta va Zielinski, il quale non trova la porta ma il suo tiro termina alto sopra la traversa.

Quindi passano diversi minuti e si fanno vedere i padroni di casa. Carlos Augusto dalla sinistra effettua un cross, il pallone termina dalle parti di Dany Mota, il quale calcia verso la porta di Gollini subendo una deviazione di Juan Jesus in angolo.

Monza-Napoli. Primi quindici minuti di equilibrio, con le due squadre che ancora stentano a trovare varchi per impensierire le rispettive difese avversarie.

VANTAGGIO DEL MONZA! Una bella triangolazione tra Caprari, Carlos Augusto e Pessina. Quest’ultimo arriva prima del portiere e serve sulla destra Dany Mota, il quale infila a porta sguarnita!

Alla mezz’ora prima vera occasione per gli ospiti. Da un cross dalla destra di Elmas, il pallone per poco non finisce sulla testa di Osimhen che sorvola tutta l’area di rigore. Poi l’arbitro interrompe il gioco per assegnare un calcio di punizione ai padroni di casa.

Due minuti dopo un bel filtrante per Dany Mota, il quale non riesce a raggiungere la sfera per un intervento di un difensore del Napoli. Poi ottima chance per gli azzurri, con Osimhen che serve Rahmani, il quale calcia alto da buona posizione.

A cinque minuti dal termine, bella azione sulla sinistra del Monza. Caprari vede l’accorrente Augusto, il quale arriva sul fondo e crossa all’indietro in area di rigore. Ben piazzato è Petagna che però spreca una buona opportunità mandando alto il pallone sopra la traversa!

Due minuti più tardi proteste dei partenopei per un probabile fallo di mano di Rovella, ma l’arbitro dopo il consulto con il VAR lascia proseguire il gioco non ravvisando estremi per un calcio di rigore.

Termina qui il primo tempo con il vantaggio dei brianzoli.

Ripresa che inizia con gli ospiti intraprendenti. Un cross pesca in area Osimhen, il quale non colpisce bene di testa e manda la sfera alta.

RADDOPPIO DEL MONZA! Dopo una conclusione di Dany Mota che viene respinta da Gollini, interviene Petagna che insacca con un ribattuta precisa nell’angolino!

Ospiti vicino alla rete con Olivera, il quale colpisce di testa ma trova sulla sua strada un ottimo Di Gregorio che devia in angolo!

Ora gli azzurri provano con maggiore insistenza a trovare la via della rete. Hanno bisogno di riaprire il match. Al settantesimo ci prova Osimhen, che calcia con il sinistro dopo aver ricevuto un pallone da Zielinski! Cinque minuti più tardi scambio del polacco con Kravatshelia, la cui conclusione è bloccata facilmente da Di Gregorio!

Poi ancora una conclusione di Zielinski, quindi un tacco di Simeone sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma nulla da fare! A cinque minuti dal termine ci prova anche Politano, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa!

Dopo cinque minuti di recupero

Highlights e Video Gol Monza-Napoli 2–0 :

Il Tabellino di Monza-Napoli 2–0 :

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo (83′ st Antov), Marlon Caldirola; Ciurria, Rovella (76′ st Sensi), Pessina (83′ st Machin), Carlos Augusto; Caprari (68′ st Birindelli), Mota; Petagna (83′ st Carboni). Allenatore: Palladino

NAPOLI (4-3-3): Gollini, Bereszynski (62′ st Di Lorenzo), Rrahmani, Jesus, Olivera, Anguissa (62′ st Raspadori), Lobotka (79′ st Simeone), Zielinski; Elmas (62′ st Politano), Osimhen, Zerbin (46′ st Kravatshelia). Allenatore: Spalletti

Arbitro: Francesco Cosso (Reggio Calabria)

Marcatori: 18′ pt Dany Mota (M), 53′ st Petagna (M)

Ammoniti: 23′ pt Caldirola (M), 52′ st Elmas (N)

Assist: 18′ pt Pessina (M)