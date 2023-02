Monza-Milan 0-1, Voti, pagelle e analisi, ennesimo 0-1 per il Milan

Per la terza partita di fila il Milan vince segnando un gol e non subendo gol. Vantaggio dei rossoneri grazie ad una bella girata di Messias di prima e al volo. I rossoneri in precedenza avevano colpito un palo con Leao. Nel secondo tempo da segnalare tre occasioni del Monza (due pali di Ciurria nella stessa azione), un tiro di Theo Hernandez di poco fuori e un gol clamorosamente sbagliato da De Ketelaere.

Top 3 Monza:

Di Gregorio 7 Decisamente il migliore in campo dei brianzoli. Para tutto quello che sembra impossibile da prendere e a momenti para anche la conclusione di Messias che va in gol. Con questo Di Gregorio è difficile giocare per Cragno.

Ciurria 6,5 E’ il più pericoloso del Monza. Colpisce addirittura un doppio palo. Per il resto partita di qualità e fantasia. Giocatore veramente interessante.

Machin 6+ Entra nel corso della ripresa e gioca una buona partita. Grazie alla sua velocità è una spina nel fianco per i rossoneri.

Flop 3 Monza:

Petagna 5 Decisamente il peggiore in campo del Monza. Fa a sportellate grazie al suo fisico imponente, ma viene completamente annullato dalla coppia Thiaw e Kalulu.

Caprari 5 Serata da dimenticare. Non riesce mai ad essere veramente pericoloso. La difesa rossonera su di lui fa buona guardia.

Pessina 5,5 Anche per lui non è una serata facile. Viene imbrigliato dai difensori e dai centrocampisti del Milan.

Top 3 Milan:

Thiaw 7 Da quando è diventato titolare, il Milan non ha più subito gol. Si conferma un muro in difesa e dimostra di avere anche dei perfetti tempi di lettura e di anticipo.

Messias 6,5 Gioca una buona partita in fase difensiva, ma è in attacco che si segnala e grazie ad una sua girata, il Milan porta a casa i 3 punti.

Krunic 6,5 Parte male, ma nel corso della partita dimostra tutte le sue capacità. Recupera tanti palloni e permette di avviare spesso l’azione.

Flop 3 Milan:

De Ketelaere 3 Peggiore in campo. Sembra non avere carattere e personalità. Sbaglia letteralmente tutte le giocate, perdendo palloni sanguinosi. Sbaglia anche un gol clamoroso.

Saelemaekers 4 Una bruttissima partita. Non azzecca una giocata in fase difensiva e viene spesso e e volentieri saltato dagli avversari.

Origi 5,5 Partita di grande sacrificio. Fa tanto lavoro sporco, però non riesce mai ad essere effettivamente pericoloso.

Il Milan conquista tre punti vitali nella lotta alla Champions League e per la terza partita di fila non prende gol. Il Monza gioca bene, continuando così, la zona Conference League può diventare una realtà.