Video Gol Highlights Monza-Inter 1-1 : Sintesi 15-09-2024

Video Gol e Highlights Monza-Inter 1-1 , 4° Giornata Serie A: alla rete di Mota, risponde Dumfries. Un pareggio che accontenta di più i padroni di casa rispetto agli ospiti. Lombardi che frenano nella lunga rincorsa al secondo titolo consecutivo, mentre i biancorossi provano a costruire una stagione migliore rispetto a quella dello scorso anno.

Nerazzurri sono a 8 punti, si vedono scavalcare dal Napoli, ora al comando della classifica in solitaria. Monza che è al terzo pareggio in questa stagione, non ha ancora ottenuto un successo.

Monza-Inter, 4° giornata di Serie A

Sintesi di Monza-Inter 1-1

Partita che vede gli ospiti subito propositivi in avanti. Federico Dimarco è molto propositivo sulla sua fascia di competenza, effettua dei traversoni importanti per i compagni, ma va anche alla conclusione.

Al sesto minuto opta per quest’ultima alternativa, calciando dal limite dell’area, ma senza impegnare Turati. Poi mette al centro per l’accorrente Martinez, il quale stacca di testa pericolosamente, senza inquadrare lo specchio della porta.

Al quarto d’ora l’attaccante argentino nerazzurro si ripete staccando da un cross proveniente da calcio d’angolo. Anche questa volta la sua conclusione è imprecisa e termina fuori alla destra della porta difesa da Turati.

Sempre sull’asse Dimarco-Martinez, con il primo che effettua un cross, il secondo che controlla la sfera e prova una conclusione, la quale sibila sul palo di destra!

Il primo tempo termina su questa azione, non accade più nulla fino al duplice fischio del signor Pairetto.

Ripresa che inizia con gli ospiti che provano a costruire delle occasioni per sbloccare l’incontro. Al sesto minuto Marcus Thuram s’impegna per arrivare a deviare il cross di Pavard, ma il suo tentativo è debole, con sfera che termina lentamente sulla sinistra.

Al quarto d’ora conclusione alta in girata di Taremi che non trova la porta. A metà della ripresa un mezzo traversone di Dimarco, con palla che viene bloccata senza difficoltà da Turati.

Partita che continua a ritmi non particolarmente sostenuti. Nerazzurri che provano ad essere più incisivi, biancorossi che si difendono con ordine non lasciando varchi e provando a ripartire.

I padroni di casa si fanno vedere con un tentativo di Djuric che stacca di testa da ottima posizione. Il suo tentativo, però, si spegne lentamente sul fondo.

Ad un quarto d’ora dal tempo regolamentare Frattesi prova una conclusione dal limite dell’area, ma il suo tiro è completamente errato e termina abbondantemente fuori dallo specchio della porta.

Nerazzurri che, negli ultimi minuti, hanno aumentato la pressione. Ora si trovano costantemente nella metà campo dei padroni di casa, in cerca di un varco per colpire. Scambi rasoterra, con uno-due, ma anche cambi di gioco improvvisi. Stanno provando diverse combinazioni per trovare impreparata la difesa biancorossa.

VANTAGGIO DEL MONZA! Clamoroso al Brianteo! Biancorossi in vantaggio grazie a Mota! Izzo mette un buon cross all’interno dell’area affollata, ci arriva meglio e prima di tutti Mota che insacca con un ottimo colpo di testa!

Adesso ci sarà un finale tutto da vivere con gli ospiti che si riverseranno nella metà campo avversaria alla ricerca del pareggio. I padroni di casa potranno sfruttare le praterie che inevitabilmente lasceranno nelle retrovie.

PAREGGIO DELL’INTER! Carlos Augusto mette un pallone al centro, Dumfries non deve far altro che colpire il pallone verso la porta!

Non succede più nulla di pericoloso da qui fino alla fine. L’arbitro decreta la fine dell’incontro.

Highlights e Video Gol di Monza-Inter 1–1

Tabellino di Monza-Inter 1–1

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini (72′ Bianco), Caprari (62′ Dany Mota); Djuric. All. Nesta

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian (56′ Denzel Dumfries), Frattesi, Asllani (74′ Correa), Mkhitaryan (57′ Piotr Zielinski), Dimarco; Thuram (74′ Arnautovic), Lautaro Martinez (56′ Mehdi Taremi). All. Inzaghi

ARBITRO: Luca Pairetto (Nichelino)

GOL: 82′ Mota (M), 88′ Dumfries (I)

ASSIST: 82′ Izzo (M), 88′ Carlos Augusto (I)

AMMONITI: 62′ Dumfries (I), 85′ Mota (M), 95′ Benjamin Pavard (I)

NOTE: Concesso un minuto di recupero nella prima frazione. Cinque nella ripresa.

