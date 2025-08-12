Monza-Inter Diretta Streaming Live e Formazioni Ufficiali

Dove vedere Monza – Inter in diretta tv e streaming live: ultima amichevole prima degli impegni ufficiali per i nerazzurri di Cristian Chivu che scendono in campo oggi alle 21:00 allo U-Power Stadium di Monza.

Questa sera alle 21:00 l’Inter affronterà il Monza all’U-Power Stadium per il terzo test estivo dei nerazzurri. Sarà un banco di prova importante sia per la squadra di Cristian Chivu, reduce da due vittorie convincenti, che per il Monza di Paolo Bianco, pronto a chiudere la preparazione in vista dell’impegno in Coppa Italia contro il Frosinone del 17 agosto.

Per il Monza, retrocesso in Serie B nella scorsa stagione, si tratta di una sfida prestigiosa che potrà dare indicazioni preziose sul livello di competitività della rosa.

Per l’Inter, invece, è l’occasione di mettere minuti nelle gambe e affinare schemi e intese in vista dell’inizio della Serie A, con debutto ufficiale il 25 agosto a San Siro contro il Torino.

Formazioni Ufficiali di Monza – Inter:

Bianco manda in campo il Monza con il 3-4-2-1 con Thiam in porta e linea difensiva a 3 formata da Brorsson, Izzo e Lucchesi. A centrocampo ci sono Pessina e Colombo al centro con Birindelli a destra e Ciurria a sinistra. In attacco Dani Mota punta centrale supportato da Colpani e Caprari.

Chivu manda in campo la sua Inter con il solito 3-5-2 con Martinez in porta e davanti a lui difesa a 3 formata da Carlos Augusto, Darmian e De Vrij. A centrocampo c’è Asslani in cabina di regia affiancato da Mkhitaryan e Susic. Sulla destra c’è Luis Henrique e Dimarco a sinistra. In attacco la coppia formata da Pio Esposito e Bonny.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Brorsson, Izzo, Lucchesi ; Birindelli, Pessina, Colombo, Ciurria; Colpani, Caprari; Mota. All. Bianco.

INTER (3-5-2): Martinez; Darmian, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Pio Esposito. All. Chivu.

ARBITRO: Bonacina.

Dove vedere Monza – Inter in Diretta Tv e Streaming Live:

Monza-Inter Quando Martedì 12 agosto 2025 Orario 21:00 Diretta TV Sportitalia Diretta Streaming Sportitalialive

Il match Monza-Inter sarà trasmesso in chiaro e in esclusiva su Sportitalia. La diretta sarà disponibile sia sul canale televisivo che in streaming gratuito tramite il sito e l’app ufficiale di Sportitalia.

Come arriva il Monza

La squadra brianzola arriva da una preparazione estiva impegnativa, con l’obiettivo di ritrovare la solidità che era mancata nella scorsa stagione. Paolo Bianco punta molto sul carisma di Pessina e sull’estro di Colpani e Caprari, con Keita Balde chiamato a garantire profondità e velocità in attacco. L’amichevole di oggi servirà anche per valutare la condizione dei nuovi innesti e testare la difesa a tre contro un avversario di altissimo livello.

Come arriva l’Inter

I nerazzurri hanno già superato due test estivi: il netto 7-2 contro la formazione Under 23 e il 2-1 in rimonta sul Monaco a Montecarlo. Chivu sta alternando titolari e seconde linee per mantenere alta la competizione interna e valutare al meglio le opzioni in rosa. L’assenza di Lautaro Martinez in avanti lascia spazio alla coppia giovane Esposito-Bonny, supportata da un centrocampo esperto con Calhanoglu e Mkhitaryan.

Pronostico e analisi di Monza – Inter

🎁 Ecco i migliori Bonus di Benvenuto dei Bookmakers Confrontare le quote è importante, ma se sei un nuovo utente, scopri anche i bonus di registrazione più vantaggiosi 👇 🔹 EUROBET 🎯 Welcome Bonus Sport

💥 Bonus fino a 1000€ + 7€ al deposito Scommesse 👉 Vai al sito

🔹 StarVegas 🎁 Bonus di Benvenuto

💥 500 Free Spin alla registrazione + 500€ senza deposito richiesto 👉 Vai al sito

🔹 ADMIRALBET 🎯 Registrati con SPID e ricevi:

💥 500 FREE SPIN + 4.500€ BONUS 👉 Vai al sito

L’Inter parte favorita per qualità tecnica, profondità della rosa e condizione fisica già affinata dalle precedenti uscite. Tuttavia, il Monza avrà la spinta del proprio pubblico e la voglia di dimostrare di poter reggere l’urto con una big di Serie A. Possibile una partita vivace, con diverse occasioni da gol. Pronostico: Over 2.5 e vittoria Inter.