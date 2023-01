Monza-Inter 2-2, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 2-2 il match tra Monza e Inter valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Ai nerazzurri non bastano i gol di Darmian e Lautaro Martinez, nel finale Caldirola (su deviazione di Dumfries) regala il pareggio al Monza.

Svista arbitrale: “C’è grande rabbia. Dopo 5 anni di VAR c’è stato annullato un gol che avrebbe chiuso la partita. Un episodio così farà parlare, ma non ci resta che leccarci le ferite”.

Sulla partita: “Dopo aver battuto Atalanta e Napoli un pareggio del genere fa male. Ci hanno tolto una vittoria dalla tasca, ma nel calcio bisogna convivere anche con questo”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Errore difensivo: “Sull’ultima palla al 92’ devi cercare di difendere meglio. A prescindere da quello che è successo con l’arbitro e dalle occasioni avute prima squadre come la nostra non possono permettersi di subire gol così”.

Lukaku: “Romelu col Napoli aveva fatto 60 minuti molto buoni, stasera un po’ meno. Il ragazzo viene da un infortunio serio e da un Mondiale, rimettersi in forma non è roba da poco. Tempo al tempo”.

Futuro di Skriniar: “Milan si sta allenando bene, è tranquillo e sereno. Lavora nel migliore dei modi. Per la situazione rinnovo ci penserà la società, ho persone serie a mio fianco che lavorano per il futuro di questa squadra. Spero che la situazione si possa risolvere, perché conosco l’amore di Skriniar per la squadra”.