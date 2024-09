Video Gol Highlights Monza-Bologna 1-2 : Sintesi 22-09-2024

Video Gol e Highlights Monza-Bologna 1-2 , 5° Giornata Serie A: al vantaggio siglato da Urbanski, c’è il pareggio di Djuric, ma poi Castro fissa la vittoria dei rossoblu.

Prima vittoria dei rossoblu, dopo tre pareggi ed una sconfitta. 6 punti, ora gli emiliani vedono una classifica migliore, ma soprattutto mettono un’importante iniezione di fiducia nel futuro prossimo.

Monza che è ancora a zero nella colonna delle vittorie. Inizio difficile per la formazione di Nesta, che dovrà rialzarsi contro avversarie decisamente più forti nei prossimi turni.

Monza-Bologna, 5° giornata di Serie A

Sintesi di Monza-Bologna 1-2

Partita che inizia con i padroni di casa in avanti. Si rendono propositivi, prima con Maldini con una bella azione sulla quale non riesce ad arrivare Djuric. Ma il primo tiro in porta della sfida è di marca rossoblu, con un pallone recuperato nella trequarti avversaria, servito a Ndoye, il quale una volta giunto in area calcia verso la porta. Il portiere biancorosso Turati blocca senza difficoltà.

Al decimo minuto calcio d’angolo dalla destra per i padroni di casa, pallone che termina in area di rigore, dove Pedro Pereira è libero di staccare. La sfera rimbalza e per poco non supera Ravaglia. Quest’ultimo è attento e devia in angolo!

Un minuto più tardi Bianco trova spazio sulla destra, dopo un buon lavoro di Maldini, scarta il diretto marcatore, con il destro calcia sul secondo palo. La sfera termina di poco fuori sulla sinistra della porta difesa da Ravaglia!

Quando è da poco passato il ventesimo minuto di gioco, Urbanski prova un lancio lungo verso Odgaard, il quale entra in area, da posizione defilata prova una conclusione ma la palla termina sull’esterno della rete.

Verso la metà del primo tempo, prima Aebischer prova una conclusione murata, raccoglie Castro che prova un tentativo al volo, ma anche in quell’occasione viene bloccato da un difensore biancorosso.

VANTAGGIO DEL BOLOGNA! Subito dopo la metà della prima frazione, cross dalla sinistra di Lykogiannis, viene scavalcato un difensore biancorosso, Urbanski si fa torva pronto e di testa fredda Turati nell’angolo destro!

Dopo la mezz’ora, un’altra occasione per i rossoblu. Freuler serve un pallone non semplice ad Urbanski, il quale riesce comunque a stoppare la sfera e calciare di prima verso l’angolo basso di sinistra. Pallone che transita vicinissimo al palo della porta difesa da Turati!

Ancora al trentaseiesimo minuto Castro sguscia via su lancio in profondità di Urbanski, arriva davanti al portiere ma si fa ipnotizzare da Turati.

Verso il quarantesimo minuto ancora ospiti vicini al raddoppio! Ravaglia effettua una rimessa lunga per Ndoye, il quale avanza e arriva al limite dell’area. Effettua un dribbling ai danni di Pereira, calcia a giro, ma fuori.

PAREGGIO DEL MONZA! Maldini prova una conclusione dal limite dell’area, dopo che si è spostato la palla sul sinistro. Il portiere Ravaglia interviene, ma non blocca. La sfera esce e Djuric è più lesto di tutti a recuperarla e a ribadire in porta con un tocco morbido!

Finisce il primo tempo sul punteggio di parità. La ripresa inizia subito con due occasioni importanti da entrambe le parti. Prima gli ospiti con Castro che ha una grande occasione nell’area piccola, calciando nell’angolino basso di destra, ma Turati è bravo ad intervenire!

Due minuti più tardi i biancorossi si fanno vedere con Bianco, il quale si coordina bene dal limite, calcia con il sinistro, ma la sfera esce di pochissimo oltre il palo destro.

Poi il ritmo cala un po’, le due formazioni faticano maggiormente a creare occasioni da gioco. Verso la mezz’ora Ndoye viene servito in profondità, supera un avversario in profondità, arriva a calciare con il destro, ma la palla termina docile tra le braccia di Turati.

VANTAGGIO DEL BOLOGNA! Quando mancano dieci minuti dal termine pallone servito a Castro da Freuler, il numero nove non ci pensa due volte e calcia con un mezzo esterno e manda la sfera nell’angolo più lontano! Nulla da fare per Turati!

Quando ci avviciniamo a cinque minuti al termine viene murata una conclusione di Aebischer. Negli ultimi minuti le azioni dei lombardi non producono nitide occasioni da goal. Il Bologna gestisce con una certa tranquillità la partita.

Fischio finale della partita. Vince il Bologna!

Highlights e Video Gol di Monza-Bologna 1–2

Tabellino di Monza-Bologna 1–2

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo (82′ Bondo), Marì, Carboni; Pereira (88′ D’Ambrosio), Pessina, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini (71′ Forson), Mota (71′ Caprari); Djuric (83′ Maric). All. Nesta

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; De Silvestri (78′ Posch), Lucumì, Casale (46′ Beukema), Lykogiannis; Aebischer, Freuler, Urbanski (78′ Moro); Odgaard (71′ Illing Junior), Castro, Ndoye. All. Italiano

ARBITRO: Massa (Imperia)

GOL: 24′ Urbanski (B), 44′ Djuric (M), 80′ Castro (B)

ASSIST: 24′ Lykogiannis (B), 80′ Freuler (B)

AMMONITI: 18′ Carboni (M), 42′ Izzo (M), 52′ Jhon Lucumi (B), 86′ Mari (M), Castro (B)

NOTE: Un minuto di recupero al termine della prima frazione, quattro nella ripresa.

