Mondiali volley maschile 2022: Italia batte Cuba 3-1. È ai quarti

Mondiali volley maschile 2022, non si ferma l’Italia di De Giorgi: battuta Cuba 3-1 (25-21; 21-25; 26-24; 25-18). Lunedì conoscerà il proprio avversario ai quarti.

Che si dovesse soffrire di più lo si sapeva, ma l’Italia ha mantenuto i pronostici: quarta vittoria consecutiva ai Mondiali volley maschile 2022, contro una Cuba capace di strapparle un set (25-21; 21-25; 26-24; 25-18) e approdo ai quarti di finale, dove affronterà la vincente di Francia-Giappone.

Solito sestetto per la squadra azzurra, con De Giorgi che affida ancora a Giannelli, in diagonale con Romanò, le chiavi della regia; i due centrali sono Galassi e Russo, mentre in attacco troviamo la coppia Lavia-Micheletto; Balaso è il libero.

Inizio di partita difficile, con le due formazioni che si rispondono punto a punto. Cuba batte bene col suo opposto Herrera, e riesce a portarsi avanti sul 14-12. L’Italia risponde: Giannelli varia di più il gioco cercando sbocchi per vie centrali, e la squadra azzurra riesce a scavare un piccolo solco con un mani out di Lavia (21-18).

Ancora l’ex Modena propizia quattro set ball giocando sul muro di Simon, e l’Italia si porta a casa il primo set grazie a un block perentorio di Galassi (25-21).

Cuba ha risposto nel secondo set, trascinata da un Herrera che a fine partita otterrà un bottino di 23 punti. Un ace dell’opposto porta Cuba sull’8-12 e costringe De Giorgi a chiamare il timeout. Al rientro, la partita sembra non cambiare, con Cuba che mantiene tre lunghezze di margine. Ci pensa Micheletto a completare un break di 3-0 per portare l’Italia sul 17 pari.

Sale in cattedra Simon, e grazie a un suo muro Cuba si porta avanti di quattro in una fase decisiva del set (19-23). È un errore di Romanò, in parallela, a rimettere Cuba in carreggiata (21-25).

Anche il terzo parziale è molto combattuto, e l’Italia trova un vantaggio decisivo solo sul 14-11, con Yant che sbaglia in attacco.Romanò mantiene le distanze sul 17-14, ma Cuba si riavvicina a una sola lunghezza, fino a pareggiare i conti sul 19-19 con Herrera.

Lavia mura Lopez e l’Italia si porta sul 22-20. Cuba manda Herrera al servizio nella fase più calda del set, e l’opposto cubano firma il punto del 24 pari. Ai vantaggi, un errore in battuta dello stesso Herrera, e una flot di Anzani ci portano sul 2-1.

L’ultimo set vede gli azzurri lottare fino al 12 pari e poi prendere il largo sfruttando alcuni errori avversari. Vantaggio illusorio, perché Herrera piazza due punti consecutivi, e Lavia commette un errore in attacco che vale il 15 pari.

Gli azzurri lavorano bene a muro col subentrato Anzani, e si riportano avanti di tre (18-15). Cuba molla, e alcuni errori di troppo la fanno scivolare sul 22-17 Italia. Due muri consecutivi, di Russo e Micheletto, ci regalano sette match point. Sfruttiamo il secondo, con un primo tempo del centrale di Perugia.

Nell’altra sfida degli ottavi, la Slovenia si impone sulla Germania 3-1 (25-18; 25-19; 21-25; 25-22) e aspetta ora di conoscere il proprio avversario, che uscirà dalla gara Olanda-Ucraina.

Gli azzurri, invece, torneranno in campo il 7 settembre per provare a proseguire nel cammino verso il titolo.