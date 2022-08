Mondiali volley maschile 2022: Francia a fatica. Polonia, USA e Brasile ipotecano gli ottavi

Mondiali volley maschile 2022, i risultati della terza giornata di gara: la Francia fatica, ma batte in rimonta la Slovenia al tie-break. Vittorie piene per Polonia, Brasile e USA, che accedono agli ottavi di finale.

Cominciano a entrare nel vivo i Mondiali di volley maschile 2022: oggi tocca nuovamente all’Italia, attesa alle 21:00 all’esame Turchia, ma ieri sono cominciate le gare del secondo turno, che hanno emesso già i primi verdetti.

Nella Pool B, di stanza a Lubiana, Brasile e Cuba mettono al sicuro la qualificazione agli ottavi grazie a due vittorie da tre punti. I centroamericani, dopo la buona prova offerta all’esordio contro la nazionale verdeoro, vincono in maniera abbastanza agevole contro il Qatar.

Il 3-1 finale (25-21; 25-21; 22-25; 25-19) porta la firma dell’opposto Jaime Herrera (21 punti, tra cui un ace), e del “nostro” Robert Landy Simon, sempre devastante al centro con 17 punti, tra cui quattro muri e tre aces.

Mantiene il comando del girone B il Brasile. La squadra allenata da De Zotto batte un Giappone in cui la stella di Ishikawa (10 punti) brilla solo a tratti. Nel 3-0 finale (25-21; 25-18; 25-16) risaltano soprattutto le prove dello schiacciatore Leal (17 punti con due aces e altrettanti muri), e dell’opposto Wallace (11 punti con due muri all’attivo).

Una vittoria che proietta la nazionale verdeoro a quota cinque in classifica, il che significa qualificazione agli ottavi assicurata. Anche Cuba, con i suoi quattro punti, è quasi sicura di accedere quantomeno come una delle migliori terze. I nipponici si toglierebbero da qualsiasi impaccio portando la partita al tie-break, o aggiudicandosi almeno un set, per avere un coefficiente migliore delle concorrenti.

Il resto dei risultati di giornata parlano di due vittorie agevoli per USA e Polonia: le corazzate della Pool C battono con un netto 3-0 le rispettive avversarie, Bulgaria e Messico. I nordamericani faticano un po’ a chiudere gli ultimi due set (25-20; 25-23; 26-24), ma trascinati da un ottimo De Falco (13 punti totali) battono i bulgari e mettono in cassaforte la qualificazione al prossimo turno.

Prossimo turno che vedrà sicuramente di scena anche i padroni di casa della Polonia, che hanno strapazzato il Messico in poco più di un’ora (25-17; 25-14; 25-19). Fornal, con 10 punti, è il top scorer dietro al messicano Gonzalez (14 punti).

Autentica battaglia, invece, nella Pool D: i campioni olimpici della Francia faticano contro i padroni di casa della Slovenia che, rimontato il primo set di svantaggio, si arrendono solo al tie-break, dopo essersi visti annullare anche un match ball sul 29-30 nel quarto set (25-21; 22-25; 23-25; 34-32; 15-7). Ngapeth, con 29 punti totali, ha guidato la squadra transalpina, mentre Cebulj (18 punti), è stato il mattatore per i danubiani.

Con Francia a cinque punti e Slovenia a quattro, spera ancora la Germania: il 3-0 rifilato al Camerun (30-28; 25-14; 25-19), non nasconde qualche difficoltà per i teutonici, trascinati dallo schiacciatore Moritz Reichert (15 punti con due aces). Weber e compagni nutrono ancora speranze di qualificarsi. Tutto passa dalla sfida contro la Slovenia di mercoledì 31 agosto.