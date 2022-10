Mondiali volley femminile, Serbia prima finalista

Mondiali volley femminile, Serbia nuovamente in finale: battuti gli Stati Uniti 3-1 (25-21; 25-20; 17-21; 25-23), con Boskovic decisiva nelle fasi determinanti della partita. Possibile replay della finale di quattro anni fa, a Yokohama, se l’Italia batte il Brasile.

Ancora loro: la Serbia ha battuto gli Stati Uniti 3-1 (25-21; 25-20; 17-21; 25-23) nella prima semifinale dei Mondiali di volley femminile, e si è garantita la possibilità di giocarsi il quarto oro consecutivo, tra Mondiali ed Europei, domenica prossima alla GerleDome di Arnhem.

La squadra di Santarelli, nonostante abbia perso qualche senatrice, si conferma dunque una delle migliori squadre del pianeta. Trascinata dalla classe cristallina e dalla grinta di Tijana Boskovic (32 punti e un muro, col 32% di efficienza), la squadra balcanica ha messo sotto quella che, alla vigilia, era considerata la squadra più competitiva dell’intero torneo.

Gli Stati Uniti, campioni olimpici in carica, si sono ritrovati invece sotto di due set. Due parziali nei quali le serbe sono state sempre in controllo, salvo patire la supremazia della squadra a stelle e striscie nella terza frazione. Il quarto set ha visto ancora una volta la stella dell’Eczacibasi salire in cattedra, e chiudere il conto con una potente diagonale, dopo aver propiziato alla sua squadra quattro match-point.

Boskovic attacca con il muro USA schierato a due. Immagine dall’account Twitter USA Volleyball (@usavolleyball)

Italia-Serbia: la sfida infinita

Così, nel caso dovesse riuscire a battere il Brasile in semifinale, all’Italia toccherebbe affrontare nuovamente la Serbia. Queste le due squadre che hanno monopolizzato la scena internazionale negli ultimi quattro anni, essendosi affrontate all’atto finale nell’ultima edizione di Mondiali ed Europei (oltre a un quarto di finale olimpico, purtroppo amaro per i nostri colori).

Le “Azzurre”, che hanno già annichilito la Serbia nei test pre Mondiali di Napoli, avranno occasione di riconfermarsi dopo la bella vittoria ottenuta agli Europei lo scorso anno. Prima, però, c’è da battere il Brasile di Gabi. Impresa non semplice, come dimostra anche il fatto che le verdeoro siano state le uniche capaci di batterci in questa rassegna iridata.