Mondiali volley femminile, le 14 convocate dell’Italia

Mondiali volley femminile, Mazzanti comunica le 14 atlete convocate: confermata, in blocco, la squadra che ha vinto le finals della VNL. Novara la squadra più rappresentata.

Prende forma definitiva la Nazionale italiana di volley femminile, che dal prossimo 23 settembre al 15 ottobre difenderà la maglia azzurra in Polonia e Olanda, cercando di issare il tricolore in cima al mondo. Nessuna sorpresa da parte del coach Davide Mazzanti, che, nel diramare la lista ufficiale delle convocate, conferma, in blocco, il gruppo di ragazze con le quali ha lavorato quest’anno, e che si sono messe al collo l’oro della VNL battendo con un netto 3-0 il Brasile.

Il team più rappresentato è l’Igor Gorgonzola Novara, che manda in azzurro ben cinque atlete, fra cui tre centrali: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sara Bonifacio, Caterina Bosetti ed Eleonora Fersino. Segue l‘Imoco Volley, rappresentata da Gennari, De Gennaro e Lubian, mentre a rappresentare i colori di Scandicci e Monza ci saranno, rispettivamente, le coppie formate da Pietrini-Malinov e Sylla-Orro. Italia che si affiderà ancora una volta alla classe di Paola Egonu, nuova opposta del Vakif, mentre la sua riserva sarà Sylvia Nwakalor (Bisonte Firenze), che Mazzanti conferma tenere in grande considerazione.

È un’Italia che dovrà fare a meno di alcune pedine fondamentali, in particolar modo al centro, reparto privato della classe di due atlete come Folie e Fahr. La nostra resta comunque una formazione di prim’ordine, che si presenta ai blocchi di partenza in veste di campione d’Europa, e dunque tra le principali candidate alla vittoria finale.

Sintomo di un roster ricco e profondo che permetterà al coach di variare spesso, e senza problemi, il sestetto di partenza. Da sabato prossimo si inizia a fare sul serio, con la sfida al Camerun. L’obiettivo è uno solo: vincere!

Italia, la lista delle convocate per i Mondiali femminili

Palleggiatrici: Alessia Orro (Vero Volley Monza); Ofelia Malinov (Savino del Bene Scandicci)

Schiacciatrici: Myriam Sylla (capitana, Vero Volley Monza), Alessia Gennari (Imoco Volley Conegliano), Elena Pietrini (Savino del Bene Scandicci), Caterina Bosetti (Igor Gorgonzola Novara)

Centrali: Cristina Chirichella (Igor Gorgonzola Novara), Sara Bonifacio (Igor Gorgonzola Novara), Anna Danesi (Igor Gorgonzola Novara), Marina Lubian (Imoco Volley Conegliano)

Opposte: Paola Egonu (Vakifbank), Sylvia Nwakalor (Bisonte Firenze)

Liberi: Monica De Gennaro (Imoco Volley Conegliano), Eleonora Fersino (Igor Gorgonzola Novara).