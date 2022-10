Mondiali volley femminile: Italia batte Giappone e si avvicina ai quarti

Mondiali volley femminile, prima vittoria dell’Italia nella Pool E: le “Azzurre” battono 3-1 il Giappone (20-25; 25-20; 25-14; 25-15), e si avvicinano a grandi passi verso i quarti di finale.

Una vittoria importante per mettersi in tasca un pezzo di qualificazione ai quarti di finale. L’Italia si lascia alle spalle il KO contro il Brasile subito ieri, batte il Giappone 3-1 (20-25; 25-20; 25-14; 25-15) e si assicura un buon margine di vantaggio sulle avversarie della Pool E,

Le asiatiche, come confermato da coach Mazzanti al termine della prima fase a gironi, rappresentavano l’incognita di questo raggruppamento, dacché l’Italia non le aveva mai affrontate. Non hanno avuto invece particolari problemi, Egonu e compagne, ad imporre il proprio gioco.

C’è qualche difficoltà all’inizio, sintomo che la battuta d’arresto subita contro le americane ha lasciato qualche strascico. Non efficace né in attacco né a muro, la squadra di Mazzanti consegna il primo parziale alle giapponesi, trascinate da una Mayu Ishikawa capace di mettere a segno otto punti.

Le “Azzurre” festeggiano in campo contro il Giappone. Foto dall’account Twitter FIPAV (@Federvolley)

Dal secondo set in poi sono Sylla e compagne a prendere in mano le chiavi della partita. Sarà proprio la capitana, attaccante del Vero Volley Monza, a guadagnarsi la palma di migliore in campo con 13 punti a referto (tre muri). Top scorer, come di consuetudine, la nostra Paola Egonu (26 punti), mentre Danesi continua nel suo splendido Mondiale grazie ai 13 punti messi a segno.

Venerdì primo match ball con l’Argentina, ottava a cinque punti e praticamente già eliminata. Una vittoria da tre punti vorrebbe dire blindare il passaggio del turno.