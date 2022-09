Mondiali tiro a volo 2022: Italia non qualificata alle finali del trap

Mondiali tiro a volo 2022, giornata amara per l’Italia: dopo il dominio nella classe junior, nessun “azzurro” riesce a qualificarsi per le finali che assegnano pass olimpici.

Giornata amara per i colori azzurri ai Mondiali di Osijek 2022: la Nazionale che fin ora aveva dominato i campionati junior, non è riuscita a qualificare nessun atleta per le finali che si disputano oggi, nel primo pomeriggio, e mettono in palio quattro pass olimpici (due per genere).

Già ieri si era capito che per i nostri tiratori la strada sarebbe stata in salita: Mauro De Filippis (Fiamme Oro), era stato, in ventiseiesima posizione, il migliore degli “azzurri”. Il 95/100 lo piazzava ben lontano rispetto ai primi otto posti che valevano l’atto finale del torneo. Né il tarantino è riuscito a fare meglio oggi, piazzandosi quarantaquattresimo con 117 piattelli colpiti sui 125 disponibili.

Stesso punteggio ottenuto da Lorenzo Ferrari: il giovane atleta delle Fiamme Oro si piazza a tre piattelli dagli ultimi posti utili per la qualificazione alle finali, andati appannaggio del francese Clement Bourgue e del britannico Aaron Heading, passati attraverso gli shoot-off. Quarantaseiesimo l’altro italiano, Marco Correzzola (TAV Giorgio Rosatti), che con 116 piattelli sparati esce comunque con onore dal primo appuntamento in carriera con le qualificazioni a cinque cerchi.

Donne: Rossi e Grassia a due piattelli dallo shoot-off

Non va meglio nel settore femminile, dove le aspettative erano certo più alte. Jessica Rossi, terza agli ultimi Europei, si ferma a due piattelli dallo shoot-off, con un risultato di 114/125. La emula Giulia Grassia, che a Larnaca si era messa in luce, staccando il pass per le finali europee con il secondo risultato in classifica. Più lontana Alessia Iezzi, quarantacinquesima, con 109 piattelli centrati. Un bilancio negativo che potrà essere riscattato, per ciò che riguarda le qualificazioni olimpiche, a partire dal prossimo anno, con le gare in programma ai Giochi Europei di Cracovia, e le nuove edizioni dei campionati continentali (Leobersdorf) e iridati.

Mondiali tiro a volo Osijek 2022: gli uomini qualificati per le finali

1 1926 YANG Kun-Pi TPE 25 25 25 24 24 123 Q 2 1991 MEIN Derrick Scott USA 25 25 24 25 23 122 Q 3 1751 DE SOUZA FERREIRA Alessandro PER 25 25 22 24 25 121 +2 Q 4 1458 MENDIRATTA Bhowneesh IND 25 23 24 24 25 121 +1+3 Q 5 1342 HALES Nathan GBR 23 24 24 25 25 121 +1+2+2 Q 6 1802 AL-ATHBA Rashid Hamad S A QAT 25 25 25 22 24 121 +1+2+1 Q 7 1312 BOURGUE Clement FRA 24 24 25 25 22 120 +8 Q 8 1344 HEADING Aaron GBR 25 25 23 24 23 120 +7 Q

