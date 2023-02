Mondiali Sci Alpino: l’Italia delude nella discesa libera

Mondiali Sci Alpino: nella discesa libera oro alla svizzera Jasmine Flury, che precede sul podio l’austriaca Ortlieb e la più quotata connazionale Corinne Suter. Eliminata Goggia, che “inforca” nel finale. L’Italia resta comunque in cima al medagliere grazie ai due ori di Brignone e Bassino.

Prima giornata davvero deludente per l’Italia ai Mondiali di Sci Alpino in corso di svolgimento a Courchevel-Méribel, in Francia: queest’ultima località ha ospitato, sulla pista del Col de Fer, la discesa libera nella quale i colori azzurri puntavano forte su Sofia Goggia, assoluta dominatrice della specialità con cinque podi (quattro vittorie) su sei gare disputate nell’attuale stagione di Coppa del Mondo.

I risultati sono stati purtroppo al di sotto delle aspettative: la bergamasca, impegnata in gara con il pettorale numero 6, non ha completato regolarmente la prova, inforcando una delle ultime porte. Un errore che è costato l’annullamento della prova alla nostra portacolori, che aveva conquistato il terzo posto provvisorio con 47 centesimi di ritardo dalla svizzera Flury, poi vincitrice dell’oro con un tempo di 1:28.03.

Jasmine Flury oro mondiale nella discesa libera. Foto dall’account Twitter SRF Sport

E così sfuma nuovamente per l’Italia l’oro in discesa libera. Una medaglia d’oro che manca addirittura dal 1932, quando a trionfare fu la bolzanina Paula Wesinger, nella prima edizione dei Mondiali tenutasi a Cortina d’Ampezzo (la seconda in assoluto). Un oro che la compianta Elena Franchini, cui le nostre atlete hanno voluto dedicare i successi di questa spedizione mondiale, sfiorò conquistando l’argento nel 2013 a Schladming (Austria), e che neanche Elena Cutroni, l’altra punta di diamante della formazione azzurra, è riuscita a portare a casa, ottenendo la tredicesima piazza in 1:29.09.

Il risultato, pur lasciandole l’amaro in bocca, non intacca il morale di Sofia Goggia: “Fa male, ma questo risultato non cambia nulla della mia splendida carriera”, ha detto l’atleta delle Fiamme Gialle, pronta a dare l’assalto all’oro iridato al prossimo tentativo.

Completano il podio l’austriaca Nina Ortlieb, seconda a quattro centesimi, e la svizzera Corinne Suter (+0.12), campionessa mondiale in carica. Rispettivamente quattordicesima e diciottesima Elena Pirovano e Nicole Delago.