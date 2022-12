Mondiali Qatar 2022: squadre qualificate e accoppiamenti ottavi

Tutti gli accoppiamenti degli ottavi dei Mondiali in Qatar 2022, tra quelli già delineati e quelli da scoprire.

Mondiali Qatar 2022

Domani con le ultime gare del Gruppo H e del Gruppo G si chiuderanno ufficialmente i gironi del Mondiale 2022. Stiamo imparando ad apprezzare tutte le sorprese che questo mondiale ci sta regalando, dalle folli eliminazioni di Germania, Belgio e Messico, alle grandi sorprese come Marocco e Giappone. Sabato 3 dicembre inizierà, dunque, la fase ad eliminazione diretta che vedrà scendere in campo alle 16:00 Olanda-Usa e Argentina-Australia.

Bisognerà ancora attendere le sorti del Gruppo H di domani con il Portogallo di Cristiano Ronaldo, già forte della qualificazione, visti i 6 punti in classifica, impegnato nella gara contro la Corea del Sud. L’altra gara in programma del Gruppo H sarà Ghana-Uruguay che si giocano il passaggio come seconda nel girone.

Proprio come nel Gruppo H, anche nel Gruppo G ci sarà bisogno di definire chi sarà la seconda squadra a strappare un pass per gli ottavi dietro al Brasile, con Svizzera, Camerun e Serbia divisi soltanto da due lunghezze e co gli impegni in programma domani tra Camerun-Brasile e Serbia-Svizzera.

Le partite degli ottavi già delineate sono: Inghilterra-Senegal, Olanda-Usa, Argentina-Australia, Francia-Polonia, Marocco-Spagna e Giappone-Croazia in attesa di conoscere le sorti degli altri accoppiamenti.

Le squadre qualificate

Olanda (Girone A)

Senegal (Girone A)

Inghilterra (Girone B)

Usa (Girone B)

Argentina (Girone C)

Polonia (Girone C)

Francia (Girone D)

Australia (Girone D)

Spagna (Girone E)

Giappone (Girone E)

Marocco (Girone F)

Croazia (Girone F)

Brasile (Girone G)

Portogallo (Girone H)

Gli accoppiamenti degli ottavi di finale del Mondiale

Olanda – Usa

Argentina – Australia

Giappone – Croazia

1G – 2H

Inghilterra – Senegal

Francia – Polonia

Marocco – Spagna

1H – 2G