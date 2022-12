Mondiali Qatar 2022: risultati semifinali e accoppiamento finali

Argentina-Croazia 3-0: dopo una mezz’ora abbondante di equilibrio e di buone manovre, i croati inspiegabilmente si allungano e consentono ad Alvarez, attraverso un lungo lancio, di entrare in area e saltare Livakovic, costretto a tirarlo giù. Orsato assegna la massima punizione agli argentini, trasformata da Messi con un bolide all’incrocio. Per il numero 10 è il 5° gol nel torneo ed ora è capocannoniere unitamente a Mbappé. Da questo momento la Croazia sparisce e gli avversari dilagano andando ancora in gol, al 39°, con Alvarez. Lo stesso attaccante del Manchester City cala il tris a metà ripresa e chiude definitivamente la partita.

Francia-Marocco 2-0: Hernandez sorprende subito i nordafricani con un’acrobazia e per un po’ essi sembrano faticare a riprendersi salvo rimettersi in carreggiata nella seconda metà del primo tempo con un pressing feroce e alcune possiilità non sfruttate per far male. I francesi, dal canto loro, si divorano altre due reti, ambedue con Giroud (prima coglie il palo da due passi e poi calcia a lato a porta quasi vuota). Proprio a fine parziale un’altra acrobazia, stavolta di El Yamiq, viene sventata da Lloris con un volo magnifico che sposta il pallone sul palo. Nella ripresa le tante iniziative marocchine non si concludono felicemente poiché manca sempre l’ultimo passaggio, il momento clou insomma, mentre i francesi, cinicamente, chiudono il conto ad una decina di minuti dal termine con il nuovo entrato Kolo Muani. Ounahi sfiora il gol della bandiera al 94°, ma Koundé salva prodigiosamente sulla linea. Altri due minuti e arriva il triplice fischio: la finale mondiale di domenica sarà Francia-Argentina.

FINALI

Finale 3° posto: Croazia-Marocco 17-12 h. 16

Finale 1° posto Argentina-Francia 18-12 h. 16