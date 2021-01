Mondiali, Pallamano: la Norvegia vince il big match con il Portogallo. Secondo posto certificato per l’Egitto

I lusitani perdono la gara di cartello contro i nordici.I padroni di casa vincono contro la Russia e salda il secondo posto nel girone IV

Conclusa la fase a gironi, per i Mondiali di pallamano maschile in corso in Egitto è tempo di iniziare la seconda fase. Nel girone III è andato in scena il big match tra Norvegia e Portogallo, cui ha fatto seguito quella tra Francia ed Algeria e lo scontro tra Svizzera e Finlandia.

Gli scandinavi hanno la meglio sui lusitani col brivido grazie alle sei marcature di Sander Sagosen e a Harald Reinkind, i quali stabiliscono il 29-28 finale. E ventinove reti le mette a segno anche la Francia. I transalpini vincono 29-26 sull’Algeria e si avvicinano di tanto a prenotare un posto tra le migliori otto. Cade invece l’Islanda, sconfitta 20-18 dalla Svizzera.

Nel gruppo IV, invece, c’è stata la battuta d’arresto della Svezia contro la Bielorussia. Vittoria poi per l’Egitto contro la Russia (28-23), che permette dunque ai padroni di casa di saldare il secondo posto. Infine, la Slovenia si impone 31-21 sulla Macedonia del Nord.

