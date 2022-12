Mondiali nuoto vasca corta, altre due medaglie per l’Italia: oro per Ceccon nei 100 misti. La 4X200 stile libero vince la medaglia di bronzo.

Sale a otto il computo delle medaglie italiane ai Mondiali di nuoto in vasca corta che si stanno tenendo a Melourne. La spedizione azzurra festeggia oggi l’oro di Thomas Ceccon nei 100 metri misti, e il bronzo della staffetta 4X200 stile libero.

Proprio Ceccon festeggia la sua quarta medaglia (tre delle quali conquistate nelle staffette), diventando al momento l’atleta italiano più titolato di questa edizione. La gara dell’atleta di Thiene (Vicenza) si è conclusa con un tempo di 50:97, davanti ai canadesi Javier Acevedo e Finlay Knox. Vittoria meritata dell’azzurro, che aveva virato in testa dopo la prima vasca, per poi resistere al ritorno della coppia canadese, e vincere la gara dopo 25 metri di stile libero.

Per il classe 2001, come detto, si tratta della quarta medaglia personale in questa rassegna, nonché di un netto miglioramento delle proprie prestazioni personali, giacché l’oro giunge dopo il bronzo conquistato ad Abu Dhabi lo scorso anno, alle spalle del russo Kolesnikov e del norvegese Hvas.

Immagine dall’account Twitter World Aquatics (@Worldacquatics)

Ceccon si è poi regalato un’altra medaglia nella staffetta 4X200 stile libero, dove l’Italia ha vinto il bronzo, alle spalle di Stati Uniti e Australia, schierando, oltre a Ceccon, anche Ciampi, Razzetti e Conte Bonin. Con i successi ottenuti oggi, il tricolore sale a quota otto medaglie iridate, e si issa al terzo posto del medagliere, alle spalle degli Stati Uniti (16) e dei padroni di casa australiani (13).