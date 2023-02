Mondiali biathlon: Johannes Boe insaziabile! Conquista l’oro nell’individuale e punta l’en plein

Mondiali biathlon, Johannes Boe non si ferma più: con l’oro conquistato oggi nell’individuale fanno quota quattro su quattro in questa rassegna iridata. Ora punta all’en plein con Mass Start, single mix e staffetta maschile per diventare l’unico biathleta in grado di vincere tutti gli ori in una singola edizione.

Quattro su quattro: c’è ancora la sagoma di Johannes Boe sul gradino più alto del podio ai Mondiali di biathlon in corso ad Oberhofer. Dopo aver vinto staffetta mista, sprint ed inseguimento, il cannibale norvegese aggiunge l’unico oro che mancava a una collezione di medaglie iridate il cui bottino ammonta ora a 28, tante quante Martin Fourcade.

Boe ha dominato anche nel format più lungo di gara, tagliando il traguardo con 70 secondi di margine sul connazionale Laegreid, ormai condannato al ruolo di eterno secondo, almeno in questa stagione, e un secondo in più sullo svedese Samuelsson. Vi è riuscito nonostante abbia mancato un bersaglio in più (due, uno nella prima sessione in piedi, l’altro nella seconda a terra), mentre tutti gli atleti in top five ne hanno mancato solo uno.

Il segreto sta tutto nella sciata poderosa ed inarrestabile, che vede Boe infliggere distacchi superiori ai due minuti e dieci a qualsiasi avversario. Una sciata che sta tracciando sulla neve le linee di una parabola in continua ascesa, un cammino che sarà per altri fonte d’ispirazione, ma che difficilmente sarà ripercorribile.

Johannes Boe. Immagine dall’account Twitter BMW IBU World Championships Biathlon (@IBU_WC)

La Norvegia si gode queste imprese e svetta nel medagliere, grazie ai nove podi conquistati, sette in più di Francia e Germania (dal settore femminile è arrivato il bronzo di Roiseland nell’inseguimento). L’Italia, dopo l’argento in staffetta mista, saluta una nuova top 20 per Giacomel, diciassettesimo con tre errori complessivi (con un solo errore sarebbe sesto), il ventiseiesimo di Bionaz, con un errore, e un nuovo piazzamento nei 60 per Elia Zeni, quarantottesimo con due errori. Quattro errori relegano Hofer al settantaduesimo posto, impedendogli di partecipare alla mass start di domenica (vi hanno accesso i primi 60), mentre Braunhofer era stato messo KO stamattina da un forte raffreddore, e non ha preso parte alla gara.