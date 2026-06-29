Juventus, idea Mattia Liberali: il talento del Catanzaro costa 6 milioni e piace a Carnevali

Juventus - Stadiosport.it

La Juventus continua a muoversi sul mercato con un doppio obiettivo: rinforzare subito la squadra di Luciano Spalletti e, allo stesso tempo, costruire una base giovane su cui aprire un nuovo ciclo. In questa seconda categoria rientra il nome di Mattia Liberali, talento classe 2007 del Catanzaro e uno dei profili italiani più interessanti emersi nell’ultima stagione.

Il suo nome non è nuovo per Giovanni Carnevali. Il nuovo dirigente bianconero lo seguiva già ai tempi del Sassuolo e non avrebbe smesso di monitorarlo dopo il suo approdo alla Juventus. Proprio questo dettaglio rende la pista particolarmente interessante: non si tratterebbe di un semplice sondaggio, ma di un profilo già studiato, conosciuto e considerato adatto a un progetto di lungo periodo.

Liberali non arriverebbe per essere subito titolare, ma per entrare in un percorso di crescita più alto, in un contesto tecnico ambizioso e con la possibilità di essere valorizzato gradualmente.

Clausola da 6 milioni: occasione di mercato

L’aspetto che rende l’operazione molto interessante è la clausola rescissoria. Liberali può lasciare il Catanzaro per 6 milioni di euro, una cifra considerata sostenibile per un talento con margini importanti.

La somma verrebbe divisa tra Catanzaro e Milan: tre milioni andrebbero al club calabrese, mentre altri tre finirebbero nelle casse rossonere, società che ha cresciuto il giocatore nel proprio settore giovanile. Il Milan, infatti, conserva una parte economica sull’eventuale rivendita dopo aver lasciato partire il ragazzo.

Per la Juventus, sei milioni rappresentano un investimento contenuto rispetto ai prezzi ormai abituali del mercato, soprattutto se si parla di un giovane italiano già passato attraverso ambienti competitivi e con esperienza tra Serie C e Serie B.

Dal Milan Futuro al Catanzaro: il percorso di crescita

Liberali è cresciuto nel vivaio del Milan, dove si è fatto notare per qualità tecnica, fantasia e personalità. Dopo l’esperienza con il Milan Futuro in Serie C, il passaggio al Catanzaro gli ha permesso di affrontare uno step più impegnativo, quello della Serie B.

In Calabria ha trovato spazio, responsabilità e continuità. Non è più soltanto una promessa da settore giovanile, ma un giocatore che ha iniziato a misurarsi con un calcio più fisico, più tattico e più vicino al livello della massima serie.

Il suo percorso sembra ora pronto per un nuovo salto. La Serie A potrebbe essere il passaggio naturale, ma la scelta della destinazione sarà decisiva. Un club di bassa classifica potrebbe garantirgli più minuti, ma non sempre offre il contesto migliore per un talento creativo. Una grande squadra, invece, può alzare subito l’asticella, anche se richiede pazienza e gestione attenta.

Perché piace alla Juventus

Liberali piace perché unisce qualità tecnica, visione di gioco e duttilità. Può agire da trequartista, da centrocampista offensivo o anche da esterno, a seconda del sistema di gioco. È un calciatore che cerca la giocata, sa muoversi tra le linee e può dare imprevedibilità in una squadra che vuole aumentare creatività e soluzioni nella metà campo avversaria.

Per Spalletti, un profilo del genere potrebbe diventare interessante soprattutto in prospettiva. La Juventus non avrebbe bisogno di caricarlo subito di responsabilità eccessive, ma potrebbe inserirlo gradualmente nel gruppo, facendolo crescere accanto a giocatori più esperti.

Il nome di Liberali rientra anche in una logica più ampia: tornare a investire sui migliori giovani italiani, anticipando la concorrenza invece di aspettare che il prezzo salga dopo una stagione importante in Serie A.

La concorrenza non manca

La Juventus, però, non è sola. Il Como sembra essere tra i club più attivi sul giocatore, anche perché il progetto tecnico di Cesc Fabregas continua ad attirare giovani di qualità. Per Liberali potrebbe essere una destinazione ideale dal punto di vista del minutaggio e della crescita immediata.

Sul ragazzo ci sono anche Sassuolo, Torino, Bologna e Fiorentina, tutte società attente ai giovani di talento e pronte a investire su profili con margini importanti. Il Sassuolo, in particolare, potrebbe essere una pista da tenere d’occhio proprio per il passato di Carnevali e per la capacità del club neroverde di valorizzare giocatori tecnici.

La sensazione è che Liberali sarà uno dei nomi caldi del mercato italiano. La clausola non è proibitiva e questo può accelerare le mosse delle società interessate.

La Juve può prenderlo subito e gestirlo con calma

La strategia bianconera potrebbe essere chiara: acquistare subito Liberali, prima che il prezzo aumenti, e poi decidere come gestirne la crescita. Una possibilità sarebbe tenerlo alla Continassa per valutarlo da vicino durante la preparazione e inserirlo gradualmente nella rosa.

Un’altra opzione potrebbe essere quella del prestito, magari in una squadra di Serie A capace di garantirgli spazio e continuità. Sarebbe una soluzione utile per non bruciare le tappe, lasciando però alla Juventus il controllo del cartellino.

Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore. Dopo una stagione di maturazione, Liberali dovrà scegliere se puntare subito su un club dove giocare di più o accettare la sfida di una grande squadra, con tempi forse più lunghi ma prospettive più alte.

Un investimento tecnico e anche simbolico

L’interesse per Liberali racconta bene il momento della Juventus. Il club deve tornare competitivo, ma non può limitarsi a operazioni immediate e costose. Servono anche colpi intelligenti, sostenibili e capaci di costruire valore nel tempo.

Liberali rappresenta esattamente questo tipo di profilo: giovane, italiano, tecnico, già formato in un grande vivaio e reduce da un percorso di crescita importante. Non è ancora un giocatore pronto a cambiare da solo il volto della Juventus, ma può diventare un tassello prezioso dentro un progetto più ampio.

Per sei milioni, il rischio economico sarebbe contenuto. La vera sfida sarebbe tecnica: trovare il modo giusto per accompagnarlo nel salto definitivo, evitando sia di lasciarlo troppo ai margini sia di caricarlo subito di aspettative eccessive.

La Juventus osserva, Carnevali conosce bene il profilo e la concorrenza si muove. Liberali è pronto al salto in Serie A: ora resta da capire chi avrà il coraggio di anticipare tutti.