Messi nella storia dei Mondiali: doppietta all’Austria e record assoluto di gol



Lionel Messi continua a riscrivere la storia del calcio mondiale: con la doppietta segnata contro l’Austria nella vittoria per 2-0 dell’Argentina al Mondiale 2026, il capitano dell’Albiceleste ha superato definitivamente Miroslav Klose ed è diventato il miglior marcatore di sempre nella storia della Coppa del Mondo maschile.

Un traguardo enorme, raggiunto da Lionel Messi dopo aver già agganciato il leggendario attaccante tedesco nella gara d’esordio contro l’Algeria, quando l’attaccante dell’Inter Miami aveva firmato una tripletta nel netto 3-0 argentino.

Messi supera Klose e porta l’Argentina alla fase a eliminazione diretta

Il record di Klose, fermo a 16 gol dal Mondiale del 2014 in Brasile, ha resistito per dodici anni prima di essere superato da uno dei giocatori più iconici della storia moderna.

Messi era arrivato alla sfida con l’Austria già in vetta a pari merito, ma nel primo tempo ha trovato la rete che lo ha portato a quota 17, diventando il nuovo primatista assoluto tra i marcatori maschili della Coppa del Mondo. Nel finale, poi, ha aggiunto anche il gol del definitivo 2-0, salendo a 18 reti complessive e rendendo ancora più pesante il proprio primato.

La serata di Dallas, però, non era iniziata nel modo più semplice per il numero 10 argentino. Prima di sbloccare il match, Messi aveva infatti fallito un calcio di rigore, episodio raro nella sua carriera e immediatamente visibile nella reazione di frustrazione del campione argentino.

L’errore non lo ha però condizionato. Prima dell’intervallo, Messi ha letto alla perfezione l’azione, ha attaccato lo spazio sul pallone basso arrivato dalla sinistra e ha battuto Alexander Schlager con una conclusione precisa, confermando ancora una volta la sua capacità di incidere anche dopo un momento negativo.

17 – Lionel Messi has now scored the most goals in FIFA World Cup history.



17 – Lionel Messi 🇦🇷

16 – Miroslav Klose 🇩🇪

15 – Ronaldo 🇧🇷

14 – Kylian Mbappé 🇫🇷

14 – Gerd Müller 🇩🇪

13 – Just Fontaine 🇫🇷

12 – Pelé 🇧🇷



Legend. pic.twitter.com/dN8ESWNJuZ — OptaJoe (@OptaJoe) June 22, 2026

La doppietta che cambia la storia

Il secondo gol è arrivato nei secondi finali della partita e ha chiuso definitivamente i conti. Dopo una prima respinta della difesa austriaca su Julian Alvarez, Messi ha seguito l’azione con la freddezza dei grandi attaccanti, trovando la posizione giusta dentro l’area e depositando in rete il pallone della sicurezza. Una rete apparentemente semplice, ma pesantissima per valore statistico, simbolico e sportivo.

Con questo successo, l’Argentina ha blindato il passaggio al turno successivo, confermandosi una delle squadre più solide e credibili del torneo. L’Albiceleste non ha soltanto il talento di Messi, ma anche una struttura ormai collaudata, una difesa capace di reggere sotto pressione e una gestione della partita da nazionale abituata a vincere.

La vittoria contro l’Austria rafforza il percorso della squadra di Lionel Scaloni, che prosegue la difesa del titolo mondiale con segnali sempre più convincenti.

Mbappé e Ronaldo inseguono il nuovo primato

Il record di Messi apre ora una nuova corsa nella classifica dei migliori marcatori mondiali. Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo restano i due grandi nomi chiamati a rispondere, con Francia e Portogallo impegnate nelle rispettive seconde partite della fase a gironi.

Prima della doppietta contro l’Austria, il tema del possibile sorpasso a Klose coinvolgeva proprio Messi, Mbappé e Ronaldo, tre giocatori che, se in condizione e protagonisti fino in fondo nel torneo, potevano puntare alla vetta della graduatoria.

Per Messi, però, il peso del traguardo è già diventato realtà. A 38 anni, in un Mondiale in cui molti si chiedevano quanto potesse ancora incidere, il capitano argentino ha risposto nel modo più forte possibile: cinque gol nelle prime due partite, Argentina qualificata alla fase a eliminazione diretta e nuovo record assoluto di reti nella storia della Coppa del Mondo maschile. Ora l’Albiceleste tornerà in campo contro la Giordania, con la possibilità di gestire la classifica del girone e preparare al meglio la fase più delicata del torneo.