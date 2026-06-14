Mondiali 2026, le partite del 14 e 15 giugno: pronostici, analisi e dove vedere i match in TV

Prosegue il programma della fase a gironi dei Mondiali 2026 con una giornata ricca di appuntamenti interessanti tra domenica 14 e lunedì 15 giugno. I riflettori saranno puntati soprattutto sull’esordio della Germania contro Curacao, sulla sfida tra Olanda e Giappone e sul delicato confronto tra Costa d’Avorio ed Ecuador, che potrebbe già risultare decisivo per gli equilibri del gruppo E.

Le quattro gare in calendario coinvolgono le nazionali inserite nei gruppi E e F, con punti pesanti in palio fin dalla prima giornata.

Germania-Curacao: i tedeschi partono favoriti

La Germania debutta ai Mondiali 2026 affrontando Curacao nella prima gara del gruppo E. Il match, in programma domenica 14 giugno alle ore 19 italiane, rappresenta una sfida storica per la formazione caraibica, alla sua prima partecipazione assoluta a una fase finale della Coppa del Mondo.

Per i tedeschi l’obiettivo è iniziare il torneo senza sorprese. La nazionale guidata da una rosa ricca di qualità, esperienza internazionale e profondità in ogni reparto è considerata una delle principali candidate ad arrivare fino alle fasi finali della competizione.

Curacao arriva invece all’appuntamento con entusiasmo e senza particolari pressioni. Dopo uno straordinario percorso di qualificazione, la selezione caraibica cercherà di limitare i danni contro una delle nazionali più prestigiose della storia del calcio mondiale.

Sul piano tecnico il divario appare evidente e la Germania dovrebbe riuscire a imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute, sfruttando una maggiore qualità nel possesso palla e nelle soluzioni offensive.

Pronostico: Germania 3-0 Curacao.

Olanda-Giappone: una delle sfide più interessanti della giornata

Alle ore 22 italiane scenderanno in campo Olanda e Giappone per il primo match del gruppo F. Si tratta probabilmente dell’incontro più equilibrato e spettacolare della giornata, considerando il valore delle due selezioni.

L’Olanda si presenta al Mondiale con una squadra giovane ma ricca di talento, capace di alternare solidità difensiva e qualità tecnica. Gli Oranje vantano una tradizione importante nella competizione e puntano a superare senza difficoltà la fase a gironi.

Il Giappone, però, negli ultimi anni ha dimostrato una crescita costante sia sul piano tattico che su quello tecnico. La nazionale asiatica può contare su numerosi giocatori impegnati nei principali campionati europei e ha già dimostrato in passato di saper mettere in difficoltà avversari di altissimo livello.

I precedenti sorridono agli olandesi, che non hanno mai perso contro il Giappone. Tuttavia, l’organizzazione e la velocità della squadra nipponica potrebbero creare più di un problema alla difesa avversaria.

In un gruppo completato da Svezia e Tunisia, un risultato positivo all’esordio potrebbe rivelarsi fondamentale per la corsa agli ottavi di finale.

Pronostico: Olanda 2-2 Giappone.

Costa d’Avorio-Ecuador: sfida chiave per il gruppo E

Nella notte tra domenica e lunedì, all’1:00 italiana, il Lincoln Financial Field ospiterà la sfida tra Costa d’Avorio ed Ecuador.

Entrambe le nazionali sanno che ottenere un risultato positivo potrebbe rappresentare un passo importante verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Con la Germania favorita per il primo posto del girone, il secondo pass disponibile potrebbe dipendere proprio dagli scontri diretti.

La Costa d’Avorio si presenta con una rosa ricca di atletismo e qualità offensiva. Grande curiosità accompagna l’esordio mondiale del giovane Yan Diomande, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo e già seguito da numerosi top club.

L’Ecuador, dal canto suo, continua a fare della compattezza difensiva uno dei propri punti di forza. La squadra sudamericana ha costruito gran parte dei suoi recenti successi sulla solidità del reparto arretrato e sull’esperienza del capitano Enner Valencia, autentico leader tecnico e carismatico del gruppo.

L’equilibrio tra le due squadre lascia immaginare una partita intensa e combattuta fino agli ultimi minuti.

Pronostico: Costa d’Avorio 1-1 Ecuador.

Svezia-Tunisia: equilibrio e intensità nel gruppo F

A chiudere il programma sarà Svezia-Tunisia, in calendario alle ore 4 italiane di lunedì 15 giugno.

La nazionale scandinava disputa la sua tredicesima partecipazione alla fase finale di un Mondiale e punta a sfruttare l’esperienza accumulata nelle ultime competizioni internazionali. Le principali speranze offensive sono affidate alla coppia formata da Alexander Isak e Viktor Gyökeres, due attaccanti che hanno vissuto stagioni molto positive a livello di club.

La Tunisia, invece, cerca una storica qualificazione alla fase a eliminazione diretta, traguardo mai raggiunto nelle precedenti partecipazioni mondiali. Gli africani possono contare su una difesa ben organizzata e sull’equilibrio garantito a centrocampo da Ellyes Skhiri e Rani Khedira.

Le differenze tecniche tra le due squadre non sono enormi e la gara potrebbe essere decisa dagli episodi. Tuttavia, la maggiore qualità offensiva della Svezia sembra rappresentare un vantaggio significativo.

Pronostico: Svezia 2-1 Tunisia.

Programma completo: orari e diretta TV

Domenica 14 giugno

Ore 19:00 – Germania-Curacao (Gruppo E) – Diretta DAZN

Ore 22:00 – Olanda-Giappone (Gruppo F) – Diretta DAZN e Rai

Lunedì 15 giugno

Ore 01:00 – Costa d’Avorio-Ecuador (Gruppo E) – Diretta DAZN

Ore 04:00 – Svezia-Tunisia (Gruppo F) – Diretta DAZN

Mondiali 2026: una giornata già importante per la qualificazione

Sebbene si tratti soltanto della prima giornata della fase a gironi, i risultati delle sfide in programma tra il 14 e il 15 giugno potrebbero già indirizzare le sorti dei gruppi E e F. Germania e Olanda partono con i favori del pronostico, ma Giappone, Ecuador, Tunisia e Costa d’Avorio hanno le qualità necessarie per sorprendere e rendere ancora più avvincente la corsa verso gli ottavi di finale.