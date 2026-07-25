Calciomercato Milan, sfida al Borussia Dortmund per Karetsas: Cardinale prepara l’assalto

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Il Milan non rinuncia a Konstantinos Karetsas, uno dei giovani più interessanti del calcio europeo. Il talento greco del Genk piace sia a Gerry Cardinale sia a Rúben Amorim, ma la concorrenza del Borussia Dortmund rende la trattativa particolarmente complessa.

Il club tedesco ha già avviato contatti approfonditi con il Genk e punta a chiudere rapidamente l’operazione. Il Milan, invece, non ha ancora presentato un’offerta ufficiale, ma continua a seguire il giocatore e potrebbe accelerare qualora si concretizzasse la partenza di Rafael Leao.

Cardinale e Amorim scelgono Karetsas per costruire il nuovo Milan

L’interesse rossonero per Karetsas è condiviso dai vertici del club e dall’allenatore. Cardinale, arrivato in Italia direttamente da Los Angeles, ha assistito all’allenamento a Milanello e successivamente ha incontrato Amorim per fare il punto sulle strategie di mercato.

Durante i colloqui sarebbe emersa una piena sintonia sul talento del Genk. Karetsas viene considerato un profilo adatto al progetto tecnico del nuovo Milan, orientato verso calciatori giovani, tecnici e con ampi margini di crescita.

Il diciottenne può agire da trequartista, da centrocampista offensivo o partire dalla fascia destra per rientrare sul suo piede mancino. La sua capacità di superare l’avversario e creare occasioni lo rende funzionale al calcio propositivo richiesto da Amorim.

Il tecnico portoghese è stato nominato ufficialmente allenatore del Milan il 16 giugno 2026 e ha indicato qualità, identità di gioco e crescita dei giovani tra i punti centrali del nuovo corso rossonero.

Il Borussia Dortmund accelera e mette pressione al Milan

Il principale ostacolo è rappresentato dal Borussia Dortmund, da tempo attento ai migliori giovani disponibili sul mercato europeo. Una delegazione del club tedesco si sarebbe recata in Belgio per provare a trovare un’intesa definitiva con il Genk.

La prima proposta, indicata intorno ai 30 milioni di euro più bonus, non avrebbe convinto la società belga. Il Genk valuta Karetsas circa 40 milioni e può negoziare da una posizione di forza grazie al contratto valido fino al 30 giugno 2029.

Il Dortmund resta avanti perché ha mosso i primi passi con maggiore decisione, ma l’accordo tra le società non è ancora stato raggiunto. Questa distanza economica lascia aperto uno spazio nel quale il Milan potrebbe inserirsi.

I rossoneri devono però agire in tempi brevi. Un rilancio del club tedesco potrebbe avvicinare rapidamente le richieste del Genk e ridurre ulteriormente le possibilità di intervento del Milan.

La possibile cessione di Leao può sbloccare l’operazione Karetsas

Il futuro di Rafael Leao può diventare decisivo. Il Fenerbahçe avrebbe manifestato interesse per l’attaccante portoghese e sarebbe disposto a investire circa 50 milioni di euro, mentre il Milan punta a ottenere una cifra superiore.

Una cessione di Leao garantirebbe le risorse necessarie per presentare un’offerta importante al Genk. Karetsas non rappresenterebbe una sostituzione identica dal punto di vista tattico, ma permetterebbe ad Amorim di aggiungere creatività e imprevedibilità alla linea offensiva.

Il Milan non sembra intenzionato a investire immediatamente 40 milioni senza aver prima completato un’uscita rilevante. La dirigenza deve inoltre intervenire in altri reparti e vuole evitare di concentrare una parte eccessiva del bilancio su una sola operazione.

La posizione del giocatore potrebbe comunque aiutare i rossoneri. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, Karetsas sarebbe attratto dalla possibilità di giocare in Serie A e sarebbe consapevole dell’interesse del Milan, pur avendo già ricevuto l’attenzione concreta del Dortmund.

Chi è Konstantinos Karetsas e quali caratteristiche porterebbe al Milan

Nato in Belgio il 19 novembre 2007 da una famiglia di origine greca, Karetsas è cresciuto nel settore giovanile del Genk e ha scelto di rappresentare la Grecia a livello internazionale.

Nonostante la giovane età, ha già conquistato spazio con la nazionale maggiore. Nei dati UEFA relativi alle qualificazioni europee risultano sei presenze e due reti, mentre il suo bilancio complessivo con la Grecia ha già raggiunto la doppia cifra di apparizioni.

Il suo punto di forza è il controllo del pallone negli spazi stretti. Karetsas cerca frequentemente l’uno contro uno, sa accelerare tra le linee e dispone di un mancino preciso sia nell’ultimo passaggio sia nella conclusione.

Al Milan potrebbe essere utilizzato alle spalle del centravanti oppure come esterno offensivo. La trattativa resta però legata a tre passaggi: la possibile cessione di Leao, la richiesta economica del Genk e la capacità del club rossonero di anticipare il nuovo assalto del Borussia Dortmund.