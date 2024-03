Mondiale per Club 2025: qualificata anche la Juventus

La Juventus è la seconda squadra italiana dopo l’Inter ad accedere al Mondiale per club 2025, per i bianconeri in arrivo 50 milioni di euro dalla UEFA.

Dopo la sconfitta di ieri sera del Napoli agli ottavi di finale di Champions League per mano del Barcellona, gli azzurri hanno dovuto dire addio anche alla prossima partecipazione al Mondiale per Club in programma nel 2025 negli Stati Uniti. A causa del mancato accesso ai quarti di finale il Napoli si è infatti fermato nel Ranking UEFA a 42 punti, mentre la Juventus ha consolidato la sua partecipazione preservando i suoi 47 punti.

Un destino paradossale, dunque, quello dei bianconeri che nonostante lo scorso anno non siano riusciti a partecipale a nessuna delle competizioni europea a causa della penalizzazione inflitta dalla stessa UEFA e di conseguenza ad aumentare il proprio punteggio nel Ranking, si ritroveranno comunque a contendersi il premio di miglior club del mondo insieme a tutte le altre big mondiali.

Verdetto amaro anche in termini economici per il Napoli, il quale lascerà che ad incassare i 50 milioni di euro previsti dal massimo organo europeo per la partecipazione al Mondiale per Club sarà la Juventus, cifra che potrà anche aumentare qualora i bianconeri dovessero raggiungere ulteriori risultati positivi all’interno della competizione.

Ecco l’elenco completo di tutte i club già qualificati al prossimo Mondiale per Club:

Manchester City

Real Madrid

PSG

Bayern Monaco

Chelsea

Inter

Borussia Dortmund

Benfica

Porto

Al-Hilal

Palmeiras

Flamengo

Fluminense

Monterrey

Seattle Sounders

Club Leon

Al Ahly

Urawa Red Diamonds

Wydad

Auckland City

Juventus

