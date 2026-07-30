Lameck Banda è irreperibile da giorni e il Lecce valuta provvedimenti disciplinari: il caso dopo il matrimonio in Zambia, i problemi burocratici, l’offerta saudita dell’Al-Fateh e gli ultimi indizi social.

Il Lecce vive uno dei casi più strani dell’estate: Lameck Banda è irreperibile da giorni, non si è presentato in ritiro e il club giallorosso non riesce ad avere un contatto diretto con lui.

Quella che inizialmente sembrava una semplice assenza legata a problemi logistici e burocratici si è trasformata in un vero giallo di mercato, con il giocatore lontano dal gruppo, la società irritata e il futuro sempre più incerto.

L’esterno zambiano era atteso nel ritiro estivo per mettersi a disposizione di Eusebio Di Francesco, ma non ha raggiunto la squadra.

Il Lecce ha spiegato in una nota ufficiale che il calciatore ha parlato del “protrarsi delle problematiche logistiche e burocratiche” che gli avrebbero impedito il rientro in Italia, riservandosi però approfondimenti ed eventuali iniziative disciplinari legate al rispetto degli obblighi contrattuali.

Gli indizi social: vacanze di lusso con la moglie mentre il Lecce lo cerca

A rendere il caso ancora più delicato sono gli indizi social emersi negli ultimi giorni. Mentre il Lecce continua a non avere un contatto diretto con Lameck Banda, il giocatore sarebbe apparso in diversi contenuti legati a vacanze di lusso insieme alla moglie, tra hotel esclusivi, momenti di relax e immagini pubblicate o rilanciate sui social.

Un dettaglio che ha aumentato l’irritazione dell’ambiente giallorosso: da una parte la società lo attende in ritiro e valuta provvedimenti disciplinari, dall’altra il calciatore sembra continuare a mostrarsi lontano dall’Italia, alimentando dubbi sulla reale natura dei problemi burocratici indicati per giustificare il mancato rientro.

Proprio questa esposizione pubblica rende la vicenda ancora più pesante: se Banda è davvero bloccato da questioni logistiche, dovrà chiarirlo subito con il club; se invece sta usando il silenzio per forzare la cessione, il rapporto con il Lecce rischia di diventare definitivamente irrecuperabile.

Banda non torna al Lecce: cosa è successo

Il caso nasce dopo le vacanze estive e il matrimonio in Zambia. Banda aveva celebrato le nozze nel suo Paese, mostrandosi sui social con abiti tradizionali e ricevendo anche gli auguri dei compagni. Sembrava una normale pausa prima della nuova stagione, invece il rientro non è mai arrivato.

Il Lecce lo aspettava in ritiro, ma il giocatore non si è presentato. In un primo momento la spiegazione è stata legata a problemi di passaporto e burocrazia. Col passare dei giorni, però, la situazione è diventata sempre più difficile da leggere: il club ha continuato a convocarlo, anche per le visite mediche, senza ricevere risposte dirette.

La frattura è diventata pubblica quando il responsabile dell’area tecnica Stefano Trinchera ha ammesso che il Lecce non ha più notizie del giocatore da giorni e che il suo comportamento avrà conseguenze.

Sticchi Damiani preoccupato: “Vicenda anomala”

Il silenzio di Lameck Banda ha cambiato il clima in casa Lecce. All’inizio la società aveva letto l’assenza del giocatore soprattutto come un comportamento grave sul piano professionale. Il presidente Saverio Sticchi Damiani aveva fotografato la situazione con una frase molto dura, spiegando che, qualunque fosse l’obiettivo dell’esterno zambiano, il metodo scelto era il peggiore possibile. Un messaggio netto, perché il club si aspettava il rientro in ritiro e non una sparizione improvvisa nel pieno della preparazione estiva.

Saverio Sticchi Damiani inizialmente aveva commentato duramente la vicenda: “Qualunque sia il suo obiettivo, ha scelto il modus operandi peggiore”.

Ora però anche lui appare preoccupato posizione del club è più preoccupante come si evince dalle parole del ds Trinchera al Corriere del Mezzogiorno: “Ormai da due settimane non abbiamo più notizie di Banda, così come non ne hanno i suoi agenti. Iniziamo tutti ad essere preoccupati che possa essere accaduto qualcosa che non c’entri col calcio. La squadra che lo voleva, da confidenze raccolte, è ormai andata oltre facendo offerte ad altri calciatori con gli stessi suoi parametri e quindi non sarebbe più intenzionata a prenderlo. Inizio a pensare che dietro questa vicenda non ci sia una strategia per ottenere dal Lecce chissà cosa, piuttosto che esista qualche problematica personale. Purtroppo abbiamo iniziato a pensare anche noi in questa direzione, perché quello che sta succedendo è qualcosa di molto anomalo”.

A rendere tutto ancora più singolare ci sono gli indizi social legati alla moglie Abi Chato, sposata dal calciatore il 13 giugno. Mentre di Banda continuano a non arrivare risposte ufficiali, sui profili della donna sarebbero comparse immagini di valigie, selfie e scatti in hotel di lusso, senza però chiarire davvero dove si trovi l’attaccante. Il risultato è un mistero sempre più fitto: il Lecce aspetta spiegazioni, i tifosi chiedono chiarezza e il futuro di Banda resta sospeso tra provvedimenti disciplinari, timori personali e una vicenda ormai molto più complessa di una normale trattativa di calciomercato.

Le parole di Trinchera hanno fatto capire quanto il clima sia teso. Il dirigente del Lecce ha spiegato che la società ha scelto una linea e intende portarla avanti fino in fondo, continuando a convocare Banda ma senza ottenere risposte. Ha poi aggiunto che il comportamento del giocatore ha sorpreso tutti, soprattutto perché il club lo aveva sostenuto anche in vicende personali.

È un passaggio pesante, perché racconta un rapporto ormai logorato. Il Lecce non parla più soltanto di ritardo o difficoltà pratiche: valuta il caso come una possibile violazione degli obblighi contrattuali.

Il contratto di Banda con il club salentino è valido fino al 30 giugno 2027, dopo l’opzione esercitata dalla società. Questo significa che il giocatore non può gestire liberamente il proprio futuro senza passare dal Lecce, dettaglio decisivo anche in chiave mercato.

Il nodo mercato: l’Al-Fateh e l’offerta respinta

Dietro la scomparsa sportiva di Banda c’è anche il mercato. L’esterno zambiano è finito nel mirino dell’Al-Fateh, club saudita che avrebbe presentato un’offerta al Lecce. La proposta, però, è stata giudicata troppo bassa dalla società giallorossa, che non ha accettato le condizioni iniziali.

Da quel momento la situazione si sarebbe irrigidita. Banda, protagonista della salvezza del Lecce con gol e assist pesanti, avrebbe voluto probabilmente valutare l’opportunità araba, ma il club non intende svenderlo. Il problema è che la mancata presenza in ritiro ha trasformato una normale trattativa in un braccio di ferro.

Il Lecce vuole tutelare il proprio patrimonio tecnico ed economico. Banda, invece, sembra essersi messo in una posizione molto rischiosa: se davvero vuole andare via, ha scelto il modo peggiore per aprire una trattativa.

Gli indizi social e la foto in aeroporto

La vicenda è diventata ancora più misteriosa per gli indizi emersi negli ultimi giorni. Secondo la ricostruzione ripresa anche all’estero, una foto del 23 luglio lo avrebbe mostrato all’aeroporto di Lusaka, in Zambia, insieme alla moglie. Da allora, però, non ci sarebbero stati contatti chiari con il Lecce, i compagni o la dirigenza.

Questo dettaglio alimenta il caso. Se Banda era effettivamente in aeroporto, perché non è rientrato? I problemi burocratici sono ancora reali? Oppure dietro l’assenza c’è una scelta legata al mercato?

Sono domande a cui oggi non c’è una risposta definitiva. Il Lecce, però, sembra non voler più aspettare passivamente.

Il Lecce valuta provvedimenti disciplinari

La posizione del club è ormai chiara: Banda deve rientrare e mettersi a disposizione. In caso contrario, il Lecce andrà avanti con i provvedimenti. La nota ufficiale del club ha aperto alla possibilità di iniziative disciplinari per tutelare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali.

Dal punto di vista sportivo, il danno è evidente. Di Francesco non può lavorare con uno dei giocatori più importanti della rosa, mentre la squadra prepara la stagione senza sapere se potrà contare su di lui. Dal punto di vista societario, invece, il rischio è ancora più grande: un caso pubblico può svalutare il calciatore e complicare ogni trattativa.

Il Lecce non vuole perdere il controllo. Per questo la linea dura è diventata quasi inevitabile.

Cosa rischia Banda

Banda rischia molto. Sul piano disciplinare può andare incontro a multe, esclusioni e provvedimenti interni. Sul piano tecnico rischia di perdere centralità nel nuovo Lecce. Sul mercato, invece, rischia di indebolire la propria posizione: un club interessato può anche apprezzarne le qualità, ma difficilmente ignorerà un caso di assenza prolungata e mancata comunicazione.

La sua forza, fino a poche settimane fa, era il rendimento. Banda era considerato uno dei giocatori più preziosi del Lecce, decisivo nella corsa salvezza e appetibile per club stranieri. Ora però il suo nome non è più associato soltanto agli strappi in campo, ma a un caso fuori dal campo che può pesare sulla reputazione.

Perché il Lecce è preoccupato

La preoccupazione del Lecce non è solo sportiva. Il club non ha un contatto diretto e costante con il giocatore, e questo rende la vicenda più delicata. Trinchera ha parlato apertamente di assenza di notizie e di delusione, confermando che la società si aspettava un comportamento diverso da un calciatore che era stato sostenuto anche in momenti personali.

Il problema è anche d’immagine. Una squadra di Serie A non può iniziare la preparazione con un caso così aperto, soprattutto se riguarda un elemento importante della rosa. Ogni giorno senza Banda aumenta tensione, domande e incertezza.

Le possibili vie d’uscita

Gli scenari sono tre:

Il primo è il rientro immediato. Banda torna, chiarisce la situazione, si sottopone alle visite mediche e prova a ricucire con il Lecce. Sarebbe la strada più semplice, ma anche la più difficile dopo giorni di silenzio.

Il secondo è la rottura definitiva. Il giocatore continua a non rispondere, il club procede con sanzioni disciplinari e il rapporto diventa quasi irrecuperabile.

Il terzo è la cessione. Se arriverà un’offerta adeguata, magari ancora dall’Arabia Saudita, il Lecce potrà valutare l’uscita. Ma dopo quanto accaduto, difficilmente il club accetterà condizioni sfavorevoli.

Il vero mistero: Banda vuole ancora il Lecce?

La domanda centrale è questa: Lameck Banda vuole ancora giocare nel Lecce? Se la risposta fosse sì, il rientro dovrebbe essere immediato. Se invece il giocatore sta cercando di forzare la cessione, allora il caso è destinato a diventare ancora più duro.

Il Lecce ha già mandato il suo messaggio: il contratto va rispettato, il club non si farà mettere all’angolo e ogni comportamento avrà conseguenze. Banda, dal canto suo, deve uscire dal silenzio.

Perché oggi il problema non è più soltanto dove giocherà nella prossima stagione. Il vero problema è che nessuno, a Lecce, riesce davvero a parlare con lui.