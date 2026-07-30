Milan, svolta Soulé per il dopo-Leao: la Roma chiede 40 milioni, tutto dipende dalla cessione di Rafa

Milan - Stadiosport.it

Il Milan guarda a Matías Soulé per completare il reparto offensivo e prepararsi alla possibile partenza di Rafael Leao. L’argentino è entrato nella lista dei profili valutati dalla dirigenza rossonera, ma l’operazione resta legata alle richieste della Roma e al futuro dell’attaccante portoghese.

Il club giallorosso valuta Soulé circa 40 milioni di euro e punta a realizzare una plusvalenza dopo averlo acquistato dalla Juventus. Al momento non esiste ancora una trattativa avanzata tra le società, ma il profilo del calciatore piace al nuovo progetto tecnico del Milan.

Soulé può lasciare la Roma dopo il rinnovo di Dybala

Gli spazi per Soulé nella Roma potrebbero ridursi dopo il rinnovo di Paulo Dybala e le nuove operazioni effettuate dal club per rinforzare l’attacco.

La società giallorossa sarebbe quindi pronta ad ascoltare eventuali offerte per l’esterno argentino, protagonista nell’ultima stagione con sette gol e otto assist in 42 presenze considerando tutte le competizioni.

La richiesta iniziale resta vicina ai 40 milioni di euro. Soulé avrebbe già escluso la possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita, preferendo continuare la propria carriera in un campionato europeo.

Il Milan rappresenterebbe una destinazione gradita, ma l’investimento non è stato ancora autorizzato. La società rossonera intende prima definire alcune operazioni in uscita e comprendere quale sarà il futuro di Leao.

Amorim vede Soulé nel suo 3-4-2-1

Le caratteristiche di Soulé si adattano al 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Il tecnico cerca un calciatore mancino capace di partire dalla trequarti destra, accentrarsi per concludere e partecipare alla costruzione della manovra.

L’argentino potrebbe essere utilizzato come uno dei due giocatori alle spalle del centravanti, garantendo tecnica, dribbling e creatività negli ultimi metri.

Soulé non rappresenterebbe comunque un sostituto con caratteristiche identiche a Leao. Il portoghese è più esplosivo negli attacchi in profondità sulla fascia sinistra, mentre l’argentino preferisce ricevere tra le linee, partire dalla destra e rientrare sul piede mancino.

Il suo eventuale arrivo cambierebbe quindi anche il modo di sviluppare la manovra offensiva del Milan.

La cessione di Leao può finanziare il colpo

L’eventuale assalto a Soulé dipende soprattutto dalla partenza di Rafael Leao. Il Milan valuta il portoghese tra 50 e 60 milioni di euro, ma le proposte ricevute finora non avrebbero raggiunto la cifra richiesta.

Diversi club hanno manifestato interesse, ma nessuna trattativa è ancora entrata nella fase decisiva. Leao resta quindi a disposizione di Amorim e continua a far parte del progetto rossonero.

Il Milan non vuole acquistare immediatamente il suo possibile sostituto senza avere prima la certezza della cessione. L’obiettivo è evitare due operazioni economicamente importanti nello stesso momento, soprattutto dopo gli investimenti già effettuati durante il mercato estivo.

Una proposta vicina ai 50 milioni per Leao potrebbe però cambiare rapidamente lo scenario e mettere a disposizione le risorse necessarie per trattare Soulé.

Milan e Roma restano distanti sulla valutazione

La richiesta della Roma è di almeno 40 milioni di euro, mentre il Milan potrebbe considerare più adeguata una valutazione compresa tra 30 e 35 milioni.

Il prezzo potrebbe diminuire nelle ultime settimane del mercato qualora il club giallorosso non trovasse una società disposta ad avvicinarsi alla cifra iniziale.

Sul giocatore potrebbero inoltre muoversi alcune squadre della Premier League, aumentando la concorrenza e rendendo più difficile attendere troppo a lungo.

La strategia del Milan è quindi chiara: seguire gli sviluppi legati a Leao, mantenere vivi i contatti per Soulé e provare eventualmente a negoziare una cifra inferiore ai 40 milioni.

Senza la partenza del portoghese, l’operazione resterà complicata. Con una cessione importante, invece, Soulé potrebbe diventare uno dei principali obiettivi del Milan per completare l’attacco di Amorim.