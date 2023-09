Milan-Verona, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Maignan sta meglio, non ha avuto lesioni, ma solo un affaticamento”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di campionato tra il “suo” Milan e il Verona allenato da Marco Baroni.

Domani è una partita difficile e l’allenatore del Milan avverte i suoi ragazzi: “Non esistono partite facili, esiste solo la voglia di interpretarla bene con la qualità. Il Verona è una squadra attenta e aggressiva”.

Domani potrebbe esserci qualche rotazione nella formazione del Milan. Non si esclude un turno di riposo per Giroud e la presenza di Florenzi dal 1° minuto di gioco. Ci saranno gli 11 titolari, ma anche i cambi provenienti dalla panchina dovranno dare il loro contributo.

Come affermato dallo stesso allenatore del Milan, c’è un’idea di programmazione per distribuire le energie.

La squadra deve crescere, quindi deve tener ben presente le cose buone viste contro il Newcastle, ma anche gli errori contro l’Inter, i quali non dovranno essere ripetuti.

Per quel che riguarda gli indisponibili di domani, l’ex tecnico di Lazio e Inter dichiara: “Maignan sta meglio, non ha avuto lesioni, ma solo un affaticamento. Vedremo quando starà fermo, ma non dovrebbe essere una cosa lunga. Kalulu ha avuto una piccola lesione, quindi non ci sarà nelle prossime tre partite”.

Reijnders o Adli potrebbero sostituire Krunic davanti la difesa. Questo ovviamente dipende dai meccanismi e dal gioco di squadra.

Su Leao, si espone così il tecnico rossonero: “Leao deve continuare così. Per diventare un campione deve sapere gestire le situazioni. Sta facendo passi importanti”.

Chukwueze ha bisogno di tempo per trovare i giusti meccanismi. Ma Pioli è rimasto soddisfatto della partita contro il Newcastle.

Pioli parla anche di Jovic: “Luka ha avuto un’estate difficile, ha giocato poco, gli manca un po’ di ritmo, ma sta bene. Non può avere un grande minutaggio, ma crescerà”.