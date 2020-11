Milan-Verona, Dichiarazioni pre partita Pioli: “La partita di domani sarà una gara complicata”

Stefano Pioli, alla vigilia della sfida di campionato con il Verona si presenta alla stampa e snocciola le tematiche della sfida di domani.

Sulla sconfitta netta contro il Lille: “A livello di scelte di gioco non siamo riusciti ad affrontare la partita nel miglior modo possibile, il livello degli avversari era alto, loro sono imbattuti in un campionato sottovalutato. Il nostro difetto è stato di non essere stati lucidi nelle scelte”

L’ex allenatore di Lazio e Inter si sofferma sullo stato di forma di alcuni calciatori: “Rebic non è ancora al 100% ma mi auguro di averlo al massimo dopo la sosta. Castillejo ha avuto un’estate più complicata, sta lavorando per tornare nella miglior maniera possibile, ha le qualità e le capacità per farlo”.

Milan-Verona, 7° Giornata di Serie A

Sulla condizione della squadra e sulle scelte di formazione: “Valutiamo la condizione dei singoli giocatori, partita per partita, settimana per settimana. Valuteremo le scelte strada facendo, non guardiamo troppo in là. Siamo stati bravi a pensare ad una partita alla volte, poi toccherà a me e lo staff decidere”

Sul Verona il tecnico rossonera dice che sarà una gara molto complicata, ma lui e i suoi ragazzi puntano a dare il massimo in campo.

Sulla partita che aspetta i rossoneri: “Dobbiamo prendere la partita di domani con grande determinazione, è un’altra opportunità per dimostrare che squadra siamo”.

Infine un saluto a Setti, il quale ha contratto il Covid-19: “Volevo salutare Setti, l’ho conosciuto a Bologna. Gli auguro la miglior guarigione possibile e di vederlo presto”.

