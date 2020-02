Milan-Verona 1-1, a Faraoni risponde Calhanoglu

Pareggio quasi annunciato quello tra Milan e Verona. Il Milan paga molte assenze (soprattutto quelle di Ibrahimovic e Bennacer), mentre il Verona approfitta della maggior freschezza atletica, rispetto al Milan reduce dai supplementari contro il Torino. 2 punti persi nell’eventuale rilancio Champions, che comunque appare e appariva molto difficile.

Top 3 Milan

Calhanoglu 7 Il migliore in campo per il Milan. In assenza di Ibrahimovic e Bennacer lui diventa la fonte del gioco. Si disimpegna anche bene nella posizione di regista davanti alla difesa. Suo il gol su punizione che vale l’1-1. Bravo anche in fase di copertura. E’ in un ottimo momento di forma.

Romagnoli 7 Ennesima grande partita per il capitano rossonero. L’intervento con cui prende il pallone a Pessina è da grandissimi applausi. Ha ormai raggiunto maturità e sicurezza. Sicuramente uno dei migliori centrali italiani in circolazione.

Calabria 6,5 Gioca malissimo il primo tempo. Infatti dalla sua fascia parte il traversone che consente al Verona di andare in vantaggio. Nel secondo tempo migliora molto, soprattutto nelle chiusure difensive. Il Milan ha bisogno anche di lui.

Flop 3 Milan

Kessie 4,5 Purtroppo alterna buone giocate a gravi errori. Non è continuo. Secondo noi soffre molto il fatto di essere centrale di centrocampo e non mezzala d’inserimento.

Hernandez 5,5 In fase difensiva male, soprattutto nel primo tempo. Bene in fase offensiva, soprattutto nella mezzora finale. Oggi molto impreciso anche nelle conclusioni.

Paquetà 4 Decisamente il peggiore in campo del Milan. Entra male in campo. Crea poco, da apprezzare comunque l’impegno che impiega per ripiegare e riprendere il pallone. E’ ancora lontano dal Paquetà che serve al Milan.

Milan Verona 1-1 22° giornata di Serie A

Top 3 Verona

Zaccagni 7,5 Decisamente il migliore in campo degli scaligeri. Suo l’assist per il gol di Faraoni. Ma non è solo questo, corsa, grinta e determinazione. Un calciatore determinante per la squadra di Pecchia.

Veloso 6,5 Il metromono insieme ad Amrabat del centrocampo del Verona. Cala nel secondo tempo, ma la sua esperienza è fondamentale.

Lazovic 6,5 Anche lui calciatore importante per il Verona. Non tira mai indietro la gamba e nel dribbling è difficile da contrastare. Ottima partita per lui.

Flop Verona

Amrabat 6 Stava giocando come al solito una partita meravigliosa. Purtroppo paga un fallaccio durissimo che gli costa giustamente il rosso.

Si sapeva non sarebbe stata una partita facile. Il pareggio è giusto, il Verona ha preso due pali, ma i rossoneri hanno anche loro sfiorato il gol più volte e preso un palo. Il derby dirà molto sulla stagione del Milan, si spera con un Ibrahimovic e Leao in più.

