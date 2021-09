Milan-Venezia 2-0, le dichiarazioni post partita di Stefano Pioli: “Rosa forte e completa. Scudetto? Serve uno sforzo enorme”

Quarta vittoria stagionale per il Milan di Stefano Pioli che batte 2-0 il Venezia di Paolo Zanetti a San Siro e, in attesa di Sampdoria-Napoli, aggancia l’Inter di Simone Inzaghi in cima alla classifica della Serie A. Molto soddisfatto il tecnico dei rossoneri che, nelle consuete interviste post partita, ha elogiato la propria squadra per l’ottima prestazione offerta contro i lagunari.

Dopo il pareggio di domenica sera in casa della Juventus di Massimiliano Allegri, il Milan torna alla vittoria battendo 2-0 il Venezia grazie alle reti, entrambe nel secondo tempo, di Brahim Diaz e Theo Hernandez. 4° successo stagionale per i rossoneri che, in attesa di Sampdoria-Napoli, agganciano i cugini dell’Inter in cima alla classifica della Serie A a quota 13 punti.

Così Pioli in conferenza stampo dopo Milan-Venezia 2-0.

Grande soddisfazione, nel post partita, per Stefano Pioli che ha elogiato la propria squadra per la bella e importante vittoria ottenuta contro la formazione di Paolo Zanetti:

Ho la fortuna di avere giocatori molto forti e disponibili. Abbiamo giocato una settimana molto impegnativa di testa e di gambe. La squadra a me è piaciuta anche nel primo tempo. Non avevo bisogno della prestazione di stasera per capire di avere una rosa importante. Peccato non avere tutti, presto ci saremo tutti e saremo ancora più forti. Il Venezia ha chiuso bene gli spazi, era una partita da giocare con la giusta intensità.

E parlando della rosa a sua disposizione, che è sicuramente più forte e completa rispetto allo scorso anno, il tecnico dei meneghini ha detto:

Non lo so, è sempre difficile comparare i valori delle rose. C’è qualche squadra più esperta di noi, non abbiamo in rosa giocatori che hanno vinto tanto. La società mi ha messo a disposizione una rosa molto forte e completa. Siamo profondi, adesso giochiamo a La Spezia, poi Atletico e poi Atalanta. La rosa deve essere così, ho tanti titolari. Mi piace sentire che i miei giocatori vogliono vincere, siamo il Milan e dobbiamo provare vincere. Poi se ci sono squadre più forti lo vedremo sul campo.

In conclusione, Pioli ha quindi speso qualche parola sulla possibilità del suo Milan di vincere lo scudetto:

Questo entusiasmo e questa empatia che abbiamo creato con i nostri tifosi dobbiamo cavalcarlo. Dobbiamo continuare a dimostrare che siamo una squadra forte che se la può giocare. Tutti hanno voglia di vincere, la differenza la fa chi si prepara al meglio per vincere. Se i miei giocatori pensano di poter vincere lo scudetto allora che facciano uno sforzo enorme, solo così si può vincere.

