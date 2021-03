Milan-Udinese, Diretta TV- Streaming e Probabili formazioni (3-03-2021)

Altra partita fondamentale per il Milan di Stefano Pioli e l’Udinese allenata da Luca Gotti. Entrambe sono reduci da vittorie convincenti contro Roma e Fiorentina e vogliono proseguire verso i loro traguardi, la Champions League e la salvezza.

La convincente vittoria contro la Roma ha ridato morale alla squadra allenata da Pioli e i rossoneri ora dovranno cercare conferme nella sfida casalinga contro l’Udinese.

L’Udinese nelle ultime 7 gare ha totalizzato 3 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, quindi è molto in forma come squadra e verrà a San Siro a giocarsi le sue carte.

Milan-Udinese, 25° giornata di Serie A

Ultime sulle formazioni di Milan-Udinese:

Stefano Pioli come sempre deve fare la conta dei presenti e degli assenti. Ibrahimovic starà fuori 2/3 settimane, Calhanoglu una settimana circa, mentre Rebic dovrebbe essere già a disposizione. Tomori confermato titolare con Romagnoli vicino. Diaz al posto di Calhanoglu e Leao dietro Rebic.

Luca Gotti dovrà fare pure i conti con dei calciatori infortunati, mancano tra gli altri Deulofeu, Forestieri, Jajalo, Ouwejan, Prodl e Pussetto. Solito 3-5-1-1 con Pereyra dietro Nestorovski. Llorente e Okaka dovrebbero partire dalla panchina.

Probabili formazioni Milan-Udinese:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Makengo, Zeegelaar; Pereyra; Nestorovski.

Come vedere Milan-Udinese in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Milan e Udinese, valida per la 25° giornata di campionato sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara sarà inoltre disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli abbonati Sky potranno seguire la gara in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q.

Sarà inoltre possibile seguirla su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi di scaricare la app per sistemi Android e iOS, di avviarla e selezionare la gara dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Udinese:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan Udinese in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Milan-Udinese:

45 partite si sono giocate in A a San Siro tra Milan e Udinese. Si registrano 25 vittorie del Milan, 15 pareggi e 5 successi dell’Udinese. L’ultima vittoria dei rossoneri risale alla scorsa stagione, un 3-2 con le reti di Rebic (doppietta), Theo Hernandez, Stryger Larsen e Lasagna. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2018/19, 1-1 con le reti di Piatek e Lasagna. L’ultimo successo dei friulani risale alla satgione 2016/17, 0-1 con gol di Perica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS