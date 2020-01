Milan-Udinese 3-2 voti, pagelle e analisi, Theo Hernandez e Rebic ribaltano Larsen e Lasagna.

Gara per cuori forti quella a San Siro tra Milan e Udinese. Squadra friulana meritatamente in vantaggio nel primo tempo a causa di un gravissimo errore di Donnarumma e Larsen nel approfitta per segnare lo 0-1. Rebic al posto di Bonaventura è il cambio indovinato di Pioli, entra e fa una doppietta d’autore, in mezzo le prodezze di Theo Hernandez e Lasagna.

Top 3 Milan

Rebic 8 Decisamente il migliore in campo oggi a San Siro. Entra al posto di un deludente Bonaventura e si rende protagonista con solo con la doppietta vincente, ma sulla sua fascia è un continuo pericolo per la difesa dell’Udinese. Attacca bene e sa anche grazie al suo fisico difendere e contrastare. Può essere una chiave importante per Pioli nella seconda parte di stagione.

Theo Hernandez 7 Altra magia per l’ex difensore del Real Madrid. Una bordata sugli sviluppi di un corner che ha ricordato il tiro della tigre di Mark Lenders in Holly e Benji. Per il resto altra partita importante sotto tutti i punti di vista, deve migliorare dietro ma è in continua crescita.

Conti 7 Anche lui oggi tra i migliori. Viene fuori come tutto il Milan soprattutto nel secondo tempo ma sulla sua fascia crea sempre pericoli. Corsa e dinamismo e quando serve anche qualche lettura in diagonale assolutamente perfetta. Bravo Conti.

Flop 3 Milan

Kjaer 5 Oggi partita di alti e bassi per lui, bene in alcune chiusure difensive, malissimo quando calciatori come Lasagna lo puntano e partono in velocità. Se vuole trovare spazio maggiore deve migliorare nel suo approccio alla partita.

Kessie 5 Fisicamente è sempre presente, ma sul piano del gioco è stato completamente surclassato dalla velocità di Fofana. Deve ancora lavorare molto, soprattutto per quel che riguarda la manovra di costruzione, certo il suo compito è più quello di recuperare palloni e inserirsi in area, ma deve prendere più padronanza di sè a livello mentale.

Bonaventura 4,5 Decisamente il peggiore in campo del Milan. Pensare che con il Napoli aveva fatto vedere grandi cose ma ad oggi è il peggior Bonaventura da quando è al Milan. Sbaglia tutto, passaggi, dribbing e molto altro. Deve ritrovarsi al più presto.

Milan Udinese 3-2, 20° giornata di Serie A

Top 3 Udinese

Larsen 7 Ottima partita per l’esterno dell’Udinese. Non è solo bravo ad approfittare dell’errore di Donnarumma, ma si fa sentire molto anche in fase difensiva. Elemento ritrovato da parte di Gotti.

Okaka 7 Partita di grande sacrificio per l’ex Roma, fa a sportellate con tutti e fa valere in suo fisico. Fa salire molto bene la squadra e tiene in ansia la difesa del Milan. Altro elemento importante nella corsa salvezza dell’Udinese.

Lasagna 7,5 Il Migliore in campo dei ragazzi di Gotti. Non solo mette paura alla difesa del Milan in molte occasioni, ma si rende protagonista assoluto di una torsione spettacolare che regala il momentaneo 2-2. Merita veramente di essere nel giro della nazionale di Mancini.

Flop 3 Udinese

De Paul 5 Oggi si fa notare soprattutto in fase di non possesso, ma fra i calciatori offensivi dell’Udinese è quello che crea di meno. Può capitare anche a lui una giornata storta.

Becao 5 All’andata era stato il match winner che aveva avviato la crisi del Milan. Oggi dopo un ottimo primo tempo cala completamente nel secondo tempo, con una serie di svarioni che consentono al Milan di ribaltare la partita.

Ekong 5 Stesso discorso anche per lui. Ottimo primo tempo, ma nella ripresa cala vistosamente. Alcuni cali sono da evitare il più possibile, anche perché sarà una lotta salvezza serrata.

Il Milan ha vinto una partita sui nervi, con cuore e carattere. Non era facile recuperare i 2 gol dell’Udinese, ma la squadra di Stefano Pioli c’è riuscita. L’Europa League e lì, a pochi punti, vedremo il proseguimento della stagione. Gotti non può rimproverare nulla alla sua squadra, hanno dato il massimo ma oggi non è bastato. Se l’Udinese sarà sempre così ben messa in campo la salvezza arriverà in maniera tranquilla.

