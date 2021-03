Milan-Udinese 1-1, Voti, pagelle e analisi. Pareggio al fotofinish

Il Milan pareggia all’ultimo una partita caratterizzata da un doppio errore. Prima una papera di Donnarumma che consente a Becao di segnare di testa. Poi pareggio del Milan su calcio di rogore provato da una grande ingenuità di Stryger Larsen.

Top 3 Milan:

Kessie 7 Non è solo per il calcio di rigore realizzato. Fa sentire la sua fisicità e corre per tutto il campo. Indispensabile in questo Milan.

Meitè 6,5 Entra benissimo in campo, prestazione convincente per l’ex Torino. Fa sentire la sua fisicità e una buona tecnica di base.

Tonali 6,5 Detta bene i ritmi a centrocampo e fa girare molto bene la palla. Viene sostituito in via precauzionale all’inizio della ripresa.

Flop 3 Milan:

Donnarumma 4,5 Papera clamorosa che regala il vantaggio all’Udinese. Gol evitabilissimo.

Leao 4 Decisamente il peggiore in campo del Milan, appare svogliato e non si rende mai pericoloso. Commette errori clamorosi.

Rebic 4,5 Anche lui appare stanco e svogliato. Forse non si è ripreso appieno dalla botta contro la Roma.

Milan-Udinese 1-1

Top 3 Udinese :

Becao 7 Quando vede il Milan si esalta. Esattamente come 2 anni fa di testa (complice una papera), trafigge Donnarumma.

De Paul 6,5 E’ il centro nevralgico della squadra, smista palloni illuminanti per i compagni. Ogni azione pericolosa parte da lui.

Molina 6,5 Oggi vince tutti i duelli con Theo Hernandez e mette in mezzo molte palle potenzialmente pericolose.

Flop Udinese:

Stryger Larsen 4,5 Entra in campo nel secondo tempo e all’ultimo minuto commette un fallo di mano ingenuo regalando il rigore al Milan.

Partita veramente brutta sul piano tecnico e tattico. Alla fine sono la papera di Donnarumma e l’errore di Larsen a decidere la partita. L’Udinese ottiene un buon punto. Il Milan rimedia parzialmente, ma per la lotta Champions League serve altro.

