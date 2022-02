Milan-Udinese 1-1, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Fallo di mano evidente, errore grave e non è la prima volta”

E’ uno Stefano Pioli un pò adirato quello che si presenta in conferenza stampa, dopo il pareggio del suo Milan per 1-1 contro la Salernitana.

Sul pareggio dell’Udinese, viziato da un tocco di mano, si esprime così il tecnico rossonero: “Non è dubbio, è fallo di mano evidente. Il giocatore dell’udinese fa gol di mano. Che non l’abbia visto il VAR è difficile, è un errore grave che ha deciso il risultato finale. Che non abbiamo fatto una prestazione eccezionale è altrettanto vero ma questo era un gol da annullare. Il VAR c’è per evitare questi errori.. “.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Sicuramente il Milan ha giocato molto male e lo stesso Pioli lo ammette tranquillamente. La partita è stata sbloccata, ma sicuramente ci voleva più attenzione da parte della squadra rossonera.

L’allenatore rossonero parla anche della prossima partita, il derby di Coppa Italia: “È una partita importante per vari motivi, sappiamo il valore dei nostri avversari. La prepareremo nel miglior modo possibile”.

Migliori Bookmakers AAMS