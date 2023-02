Milan-Tottenham, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Bennacer domani non ci sarà”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di Champions League, tra il “suo” Milan e il Tottenham allenato da Antonio Conte.

Come prima notizia, Pioli scioglie subito il dubbio legato alla presenza di Bennacer: “Si è allenato con noi, ma non è ancora al 100%, non possiamo rischiare, quindi non ci sarà domani”.

Per fare bene sarà necessario un Milan di alta qualità, intensità e di compattezza. L’allenatore dei rossoneri non manca di lodare gli avversari e il loro allenatore: “Loro sono una squadra inglese, quindi una squadra che gioca con grande intensità, allenata da un italiano. Conte è un grande allenatore, è uno dei pochi allenatori che mi ha chiamato dopo lo scudetto. Mi ha fatto molto piacere”.

Lo stesso Conte viene inserito da Pioli, insieme ad Ancelotti e Spalletti tra i migliori allenatori del Mondo.

Il Milan dovrà cercare di sfruttare a pieno tutte le esperienze fatte in questi tre anni di lavoro. Giocare la Champions League è una grande opportunità e i rossoneri dovranno dare il massimo, cercando di fare un passo alla volta. Anche perché il Milan non disputa un Ottavo di Finale di Champions League da ben 9 anni.

A proposito del cambio di modulo, l’ex tecnico di Lazio e Inter si esprime sulla posizione in campo di De Ketelaere: “Giochiamo con due trequarti, quindi il ruolo migliore è quello, oppure di esterno destro”.

Sono state settimane tormentate a causa dei risultati negativi e certamente la vittoria con il Torino ha alzato il morale. Ma domani bisogna essere concentrati sulla sfida di Champions League contro il Tottenham, cercando di migliorare rispetto alle ultime partite. C’è voglia di fare bene, nonostante le difficoltà.

Le ultime sconfitte hanno spinto Pioli a cambiare modulo, ma come ribadito anche dallo stesso Kalulu, conta molto di più l’atteggiamento con cui si affrontano le partite, che il modulo schierato in campo.