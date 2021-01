Milan-Torino, Diretta TV- Streaming e Probabili formazioni (9-01-2021)

I rossoneri devono cercare di rialzare la testa dopo il K.O contro la Juventus, il Torino è reduce da 4 risultati utili consecutivi e viene a Milano con l’intenzione di fare uno scherzetto e raccogliere punti vitali in chiave lotta salvezza.

Il Milan non deve farsi abbattere dalla sconfitta contro la Juventus, nella gara di domani si vedrà quale reazione mentale avranno avuto gli uomini di Stefano Pioli, il quale ancora una volta dovrà fare i conti con 7 calciatori indisponibili.

Il Torino viene dal suo miglior periodo durante questa stagione. I granata sono quartultimi, a pari punti del Parma terzultimo, quindi non si può sbagliare l’approccio. L’ex Giampaolo ha sicuramente voglia di rivalsa contro il Milan.

Milan-Torino, 17° giornata di Serie A

Ultime sulle formazioni di Milan-Torino:

Stefano Pioli ancora una volta dovrà fare la conta degli indisponibili. Saranno assenti ancora 7 calciatori, non si esclude che Ibrahimovic vada in panchina, ma è più probabile nella gara di Coppa Italia il 12 Gennaio ancora contro il Torino. Rientra Tonali dalla squalifica e Diaz giocherà al posto di Calhanoglu.

Giampaolo potrà contare su tutta la rosa a disposizione. 3-5-2 per , con 3 ballottaggi: Singo /Vojvoda (favorito il primo), Rodriguez/Murru (favorito l’ex Milan) e Verdi /Gojak.

Probabili formazioni Milan-Torino:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Rafael Leao.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo (Vojvoda), Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez (Murru); Verdi (Gojak), Belotti.

Come vedere Milan-Torino in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Milan e Torino, valida per la 17° giornata di Serie A sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli abbonati, potranno quindi seguire la sfida sulle smart tv compatibili con la app e su tutti gli altri televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, o in alternativa ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

Sarà possibile seguire la gara su dispositivi come pc o notebook collegandosi al sito ufficiale di DAZN, o su dispositivi mobili come tablet e smartphone attraverso l’app compatibile con i sistemi iOS e Android.

Dove ascoltare la radiocronaca Live di Milan-Torino:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan Torino in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Milan-Torino:

Sono 74 i precedenti in Serie A tra Milan e Torino a San Siro. Si registrano 43 vittorie del Milan, 20 pareggi e 11 vittorie del Torino. L’ultima vittoria dei rossoneri risale alla scorsa stagione, 1-0 firmato Rebic. L’ultimo pareggio fu nella stagione 2018/19, finì 0-0. L’ultimo successo granata risale al 1984/85, gol di Schachner.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS