Milan-Torino Diretta TV- Streaming e Probabili formazioni (12-01-2021)

La Coppa Italia non va mai snobbata ed è importante per il Milan ed il Torino. A causa degli impegni ravvicinati sicuramente ci sarà del turnover, come annunciato già dai due allenatori. E’ l’occasione per chi ha giocato meno di mettersi in luce e di ribaltare le gerarchie.

Milan e Torino si affrontano a distanza di tre giorni dalla sfida di Campionato. Pioli dovrà valutare le condizioni di Tonali e Diaz, mentre sicuramente Ibrahimovic metterà minuti nelle gambe.

Il Torino è in difficoltà e non è detto che la Coppa Italia possa creare stimoli e motivazioni. Come previsto da Giampaolo turnover massiccio.

Milan -Torino, Ottavi di Coppa Italia

Ultime sulle formazioni di Milan-Torino:

Stefano Pioli non farà molto turnover, tiene alla Coppa Italia e non ha molti calciatori a disposizione. Ballottaggio tra Donnarumma e Tatarusanu. Conti sulla destra, Kalulu al posto di Kjaer, Dalot sulla sinistra. Ballottaggio tra Calhanoglu e Diaz con Leao unica punta, visto che con il Cagliari sarà squalificato.

Giampaolo potrebbe schierare Milinkovic Savic tra i pali, Nkoulou in difesa, Segre-Ansaldi a centrocampo e in attacco la coppia Zaza-Belotti. Per il resto non dovrebbero esserci molte modifiche rispetto al 3-5-2 di Sabato sera.

Probabili formazioni Milan-Torino:

MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Conti, Kalulu, Romagnoli, Dalot; Calabria, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Leão.

TORINO (3-5-2) – Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Singo, Lukic, Segre, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti.

Come vedere Milan-Torino in Diretta TV e Streaming Live:

La partita valida per gli Ottavi di Finale in gara unica della Coppa Italia, sarà trasmessa in esclusiva su Rai 1.

Milan-Torino sarà visibile anche in streaming grazie a RaiPlay, piattaforma utile per assistere a tutta la programmazione della Rai: basterà registrarsi e scegliere l’evento desiderato per godersi la visione. Servizio usufruibile da pc semplicemente collegandosi al sito www.raiplay.it o da smartphone e tablet scaricando l’applicazione dedicata.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Torino:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan Parma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Milan-Torino:

11 sfide si sono giocate a San Siro tra le due squadre. 6 vittorie per il Milan, 3 pareggi e 2 vittorie per il Torino. L’ultima vittoria risale allo scorso anno, 4-2 ai supplementari con le reti di Bonaventura, doppietta di Calhanoglu, Ibrahimovic e doppietta di Bremer. L’ultimo pareggio risale alla stagione 1971/72 per 1-1, gol di Benetti e Puia, mentre l’ultimo successo granata nel 1998/99, 0-1 gol di Schwoch.

