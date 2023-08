Milan-Torino 4-1, Dichiarazioni post partita Pioli: “Due passi in avanti rispetto a Bologna”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo la convincente vittoria del “suo” Milan per 4-1, in casa, contro il Torino allenato da Ivan Juric.

Si esprime così il tecnico rossonero sulla prova dei suoi ragazzi: “Abbiamo mostrato passi in avanti rispetto a Bologna. Dobbiamo continuare così, conoscendoci meglio e diventando sempre più squadra”.

Pioli non esclude interventi sul mercato da parte della società. Parlando del vice Giroud, attualmente i rossoneri sono al completo, ma è chiaro che se la squadra vorrà competere per tutte e 3 le competizioni più soluzioni si avranno e meglio sarà. La società sa cosa fare e in caso si farà trovare pronta.

L’ex tecnico di Lazio e Inter non esclude, in futuro, il passaggio dal 4-3-3, al 4-2-31. Pulisic è in grado di giocare anche da trequartista alle spalle della punta. Certamente a contare non sono i moduli, ma le posizioni campo. In questo momento è giusto continuare a dare continuità al 4-3-3. In futuro si vedrà.

A proposito di Pulisic, su di lui si esprime così Pioli: “Un grande giocatore, molto intelligente”. Il tecnico rossonero inoltre conferma che Krunic rimarrà al Milan, allontanando definitamente le voci di un possibile trasferimento.

Pioli è contento di allenare una rosa numerosa. Ovviamente quando mancherà qualcuno giocherà un calciatore che avrà delle caratteristiche diverse, in modo da fornire a questo Milan nuove soluzioni durante le partite.

L’allenatore rossonero parla delle richieste fatte alla società durante questo calciomercato estivo: “Le richieste erano di trovare attaccanti esterni da uno contro uno. Perché l’anno scorso siamo mancati in quelle partite in cui trovavamo le difese chiuse, quindi quelle giocate individuali ti possono risolvere quelle situazioni. E poi centrocampisti di inserimento”.

La cosa importante, come ribadito dal tecnico emiliano, è che per poter formare una squadra di alto livello serve la disponibilità da parte dei calciatori nel lavorare tutti insieme. In campo c’è bisogno di equilibrio, questo è il segreto per poter competere ad alto livello.