Milan, tegola Pioli: Gigio Donnarumma e Hauge positivi al Covid-19

Brutte notizie in casa Milan per Stefano Pioli, l’allenatore rossonero dovrà fare a meno questa sera, per la sfida di San Siro contro la Roma, di altre due pedine importanti: il portiere Gianluigi Donnarumma e l’esterno Jens Pettern Hauge, oltre al positivo di lunga data Matteo Gabbia, arrivato ormai a diciassette giorni di quarantena.

Da sottolineare come entrambi i due nuovi positivi del Milan siano attualmente asintomatici.

Per i rossoneri non sarà facile sopperire all’assenza soprattutto del loro numero 99, dimostratosi in gran forma in questo inizio di stagione, sempre più sicuro dei propri mezzi anche con la maglia della Nazionale. Sarà quindi esordio in maglia rossonera per Ciprian Tatarusanu, dal primo minuto e contro un avversario forte come i giallorossi.

Grande dispiacere anche per quanto riguarda Hauge, che aveva trovato il primo gol con la sua nuova squadra proprio nell’ultima partita disputata, questo giovedì contro il Celtic, per il 3 a 1 finale in favore del diavolo.

L’assenza del giovane norvegese si somma a quella di Ante Rebic e alla imperfetta forma fisica di Hakan Chalanoglu, tutte situazioni che potrebbero spingere Pioli a ridisegnare la linea a tre alle spalle di Zlatan Ibrahimovic, nonostante il turco potrebbe compire un recupero record e partire dal primo minuto.

Di seguito il comunicato ufficiale del Milan sui nuovi positivi della squadra:

“AC Milan comunica che gli esiti pervenuti ieri sera dal laboratorio hanno riscontrato una positività al tampone di Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge e di altri tre membri del gruppo squadra. Tutti sono asintomatici, sono stati immediatamente sottoposti ad isolamento domiciliare e sono state informate le autorità sanitarie locali.”

