Milan-Stella Rossa, Dichiarazioni pre partita Pioli: “Dovremo avere tanta qualità”

Stefano Pioli è intervenuto alla vigilia di Milan-Stella Rossa davanti ai microfoni e ha parlato di tutte le tematiche della partita.

Sul passaggio eventuale del turno il tecnico rossonero dice che la sua squadra dovrà avere tanta qualità per riuscire a superare questo ostacolo.

Su Bennacer e Kessie: “Bennacer non ha avuto una ricaduta. Per questa settimana non lavorerà con la squadra, speriamo di riaverlo presto a disposizione. Kessie sta bene, è a disposizione per domani, poi vedremo domani che scelte fare”.

Milan-Stella Rossa, sedicesimi di Europa League

Su Ibrahimovic, Pioli dice di aver stabilito con lui il programma in vista del Festival di Sanremo. Alle partita si farà trovare pronto e in forma.

All’ex tecnico di Inter e Lazio non piace trovare i colpevoli delle ultime partite, si vince e si perde di squadra, ma per colpa o per merito dei singoli.

Sulla gara di domani il tecnico dei rossoneri dice che sarà complicata, ma bisogna fare di tutto per cercare di andare avanti.

