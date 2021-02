Milan-Stella Rossa, Dichiarazioni post Partita Pioli: “Non è il nostro miglior momento”

Stefano Pioli interviene ai microfoni dopo la sofferta qualificazione del Milan agli Ottavi di Finale di Europa League.

Per Pioli nonostante la brutta prestazione è importante aver passato il turno. Il Milan ha creato più occasioni dell’andata, ma non è riuscito a gestire la partita come voleva.

Per l’ex tecnico di Lazio e Inter in questa fase si tratta di un problema mentale della squadra.

Stefano Pioli, allenatore del Milan

Il tecnico rossonero ammette che la pressione sta frenando un pò la squadra, ma essa deve reagire.

Sulla parte tattica: “Prima riuscivamo di più a comandare le partite, a comandare meglio dal basso. Questo ci permetteva soluzioni offensive e di impedire le ripartenze. Dobbiamo ritornare a dominare un po’ di più le partite e subirle meno, ci vuole una costruzione più precisa e dei movimenti più coordinati. Lavoreremo molto su quello”.

