Milan-Spezia, Dichiarazioni pre partita Pioli: ” Difensore? Non vogliamo cambiare tanto per cambiare”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di campionato, tra il Milan e lo Spezia, allenato da Thiago Motta“.

Parlando degli avversari Pioli dichiara: “Dovremo giocare da squadra. Affrontiamo un avversario che nelle ultime trasferte non ha subito goal vincendo sia a Napoli che col Genoa. Dovremo avere le idee chiare”. Lo Spezia è una squadra in forma e non va sottovalutata.

L’ex tecnico di Inter e Lazio ha parlato di Rebic. Per il recuperò della condizione ci vorrà un pò di tempo, ma è un calciatore importante per le sue caratteristiche.

Parlando del difensore, in questo momento elemento necessario, l’allenatore rossonero afferma: “Non vogliamo cambiare tanto per cambiare, ma per avere giocatori che migliorino per qualità, presenza e spessore la rosa”. Escluse quindi soluzioni prese solo a livello numerico, senza nessun vero apporto alla squadra.

Milan-Spezia, 22 giornata di Serie A

Parlando dei lungodegenti, Pioli dichiara che per il pieno recupero di Pellegri, ci vorrà dopo la sosta e non esclude che Tomori possa essere in campo per il derby di Milano, dopo la sosta.

Florenzi, come espresso dal tecnico milanista è un calciatore molto duttile. Pioli lo vede più come terzino destro, ma è un calciatore utile in entrambi le fasi di gioco della squadra.

Parlando dei rinnovi, Pioli non non si mette ad analizzare la situazione, si fida dei suoi dirigenti, il suo compito è quello allenatore i calciatori e farli trovare pronti ad affrontare le partite.

Sicuramente il Milan prende troppi gol, specialmente da palla inattiva. Il tecnico rossonero dice che lui e la sua squadra stanno lavorando, per migliorare questi difetti. Certamente non si dovranno ripetere approcci come quello con il Genoa, in Coppa Italia.

