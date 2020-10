Milan-Spezia 3-0, Voti, pagelle e analisi, doppietta di Leao e gol di Theo Hernadez

Il Milan dopo un primo tempo poco ispirato sul piano del gioco, si sveglia nella ripresa e con 3 gol batte lo Spezia di Vincenzo Italiano. La sblocca Leao con una zampata su cross di Calhanoglu, poi Theo con una staffilata infila il 2-0 e infine la chiude ancora Leao con un gol di rapina.

Top Milan:

Calhanoglu 7 Da lui la svegli alla squadra di Pioli. Mette subito dentro il pallone per l’1-0 di Leao. Da lui partoni tutte le azioni più belle manovrate dal Milan. e’ un elemento imprescindibile della squadra.

Diaz 6,5 E’ il migliore nel primo tempo. Le giocate più belle e utili nella prima frazione passano dai suoi piedi. Potrebbe affermarsi nell’11 titolare, magari più da esterno, vista la presenza in mezzo di Calhanoglu.

Leao 7 Primo tempo da 4,5 e prima dei 2 gol non aveva fatto nulla di interessante. Viene inserito tra i migliori non solo per il gol, ma anche per la cattiveria che ha usato per segnarli. Deve crescere di condizione.

Theo Hernandez 7 Nel primo tempo corre tantissimo in fase offensiva, ma alla ripresa diventa devastante, il gol lo fa praticamente da solo, recupera il pallone, si invola, rasoiata e gol. Si segnalano altre sgroppate. Veramente un ottimo terzino.

Flop Milan:

Colombo 5 Per me non è assolutamente pronto per fare il vice Ibrahimovic. E’ troppo acerbo e spesso sta troppo lontano dall’area di rigore. Si sacrifica e sfiora il gol.E’ giovane e deve crescere, ma attualmente non è pronto per questi livelli.

Milan-Spezia 3-0

Top 3 Spezia:

Marchizza 6 Il migliore della difesa dello Spezia. Fa avanti e indietro per la sua fascia e si difende bene in fase difensiva. Elemento molto interessante da tener d’occhio.

Maggiore 6 Buona partita per l’esterno d’attacco. Non è facile contro questo Milan, ma lui ci mette grinta, foga, gamba e fisico. Altro elemento interessante di Vincenzo Italiano.

Verde 6,5 Decisamente il migliore in campo per lo Spezia. Impegna addirittura Donnarumma nel finale di primo tempo.Calciatore molto tecnico che può aiutare la sua squadra ad ottenere la salvezza.

Flop 3 Spezia:

Sala 5 Non una buona partita per lui. Certo, ha a che fare con un pessimo cliente, Theo Herandez. Lo soffre costantemente ed è lui che si fa rubare palla e permette il 2-0 dello stesso Theo Hernandez.

Ricci 5 Non una buona partita per lui, tanto che Vincenzo Italiano lo sostituisce al minuto 59. Non crea mai qualche azione degna di nota o fa qualche giocata che posa aiutare la squadra.

Pobega 4,5 Decisamente il peggiore in campo per i suoi. sarà l’emozione per il debutto contro la squadra che detiene il suo cartellino. Deve ancora crescere tanto sul profilo tattico e tecnico, oltre che su quello fisico.

Il Milan va alla sosta nel migliore dei modi, ma la rosa presenta nonostante il mercato almeno 3 lacune importanti. Lo Spezia fa una bella figura nel primo tempo, ma crolla nella ripresa.

